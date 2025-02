Karla Constant se descargó en vivo contra el Festival de Viña 2025: “Hace un año la gala era frívola, pero ahora…”

Mediante un despacho de Tu día de Canal 13, en la ciudad de Viña del Mar, en conversación con un grupo de vecinas damnificadas por el mega incendio que desafortunadamente se vivió el año pasado, donde comentaron en que situación se encuentran las casas entregadas de emergencia.

«Las casas de emergencia se llueven. Todos están preocupados del Festival de Viña, pero nosotros estamos preocupados de qué pasará en el invierno», indicó une vecina que perdió sus bienes el 2024.

“¿Qué va a pasar con la gente y los niños? Llevamos un año en que no hay ninguna preocupación por parte de las autoridades regionales, entonces estamos en el abismo”, criticó la mujer, en conversación con «Tu Día».

Luego, afirmó que “llevamos un año y un día del incendio y la alcaldesa ni siquiera se ha hecho presente con los damnificados”.

“En el Festival de Viña del año pasado, supuestamente las platas eran para los damnificados, cosa que no fue así. No llegó nada de ayuda de la plata de del Festival ni de la Teletón. La plata no llegó a la gente. Este año hacen una gala cobrando 3 mil pesos para unos arbolitos, siendo que a nosotros nos perjudicó tener árboles tan grandes”, Sumó la vecina Damnificada, con notable molestia.

El descargo de Karla Constant

En este contexto, fue que la actual animadora del matinal de Canal 13, Karla Constant, deslizó un inesperado comentario sobre el certamen, evento que ahora organiza su ex casa televisiva.

“No quiero satanizar el Festival de Viña, pero un año atrás se suspendió la gala de Viña del Mar, porque era frívola, pero ahora están en la misma situación, se quedaron sin nada concreto y la vida continúa, y eso es lo que no puede ocurrir”, enfatizó la comunicadora y actual conductora de «Tu Día».

También te puede interesar: Priscilla Vargas le dejó un instructivo a Karla Constant sobre cómo tratar a José Luis Repenning: «Lo único que te pido es que…»