«¡El beso, el beso!»: El emotivo momento que vieron Tonka Tomicic y Daniel Fuenzalida

El festival «Expo Patagonia» en Coyhaique, se vivió una fiesta el fin de semana pasado. Lo particular para los medios es que en este evento, se consagraba el tan esperado regreso a la animación de la ex conductora del «Buenos días a Todos». Esto después de la polémica vivida por su ex pareja Parivet y el «caso Relojes».

En la vuelta de Tomicic a los escenarios, estuvo acompañada por el «Ex Huevo» Daniel Fuenzalida.

Esta dupla funcionó siendo del agrado para los asistentes, divirtieron al público encajando muy bien el uno con el otro. De esta forma, el público comenzó a vitorear el clásico cántico en los escenarios de nuestro país, el popular grito, «El Beso».

A pesar de que su llegada a la zona no fue de lo mejor que esperaba la animadora, luego de que sus maletas tuvieran una atraso por la aerolínea. Tonka Tomicic no se dejó vencer y se presentó con un improvisado atuendo para la primera noche. Dejando en claro que nada opacaría su regreso a los escenarios.

La primera jornada del festival Expo Patagonia lució un atuendo patagón de botas, sombrero y poncho, con el cual se llevó todas las miradas y aplausos.

Por su parte, Daniel Fuenzalida, elogió a su compañera de tarimas antes de comenzar el importante evento. Esto fue mencionado por el Huevo previamente en una entrevista con Publimetro. “Animar con Tonka va a ser algo espectacular. Para mí Tonka es Tonka, yo siempre he visto lo profesional. Feliz de que ella esté en la Patagonia, le gusta mucho como me gusta a mí”, señaló.

El esperado regreso de Tonka Tomicic

Durante la realización de la Expo Patagonia, todos los ojos estuvieron sobre la animadora, ya que este precedente marcaba su regreso tras largos años alejada de los focos, por la dura polémica del «caso relojes».

Además, llamo la atención con su improvisado atuendo la primera noche, donde se llevó los aplausos, cerrando un fin de semana en gloria, después de su ausencia. La ex animadora del «Buenos días a Todos» agradeció la energía y el buen recibimiento de la gente que llego a la «Expo Patagonia».

“Elegí el sur para volver a animar un festival porque hace algún tiempo, exactamente aquí fue donde comencé un viaje al final de la carretera austral, Villa O’Higgins, pero el término de una ruta es también el comienzo de la misma, todo depende del punto de vista“. Finalizó Tonka Tomicic.