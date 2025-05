«Vieja conch…»: José Antonio Neme se descarga con todo en vivo tras recordar a exsuegra

Durante la jornada de este jueves, José Antonio Neme protagonizó un cómico momento en el matinal de Mega, Mucho Gusto. Resulta que mientras hablaban del tiempo con Karen Doggenweiler y el meteorólogo Jaime Leyton, el periodista de Mega recordó la relación que tenía con una exsuegra.

De este modo, el comunicador dio a conocer algunas situaciones que vivió.

José Antonio Neme recuerda a exsuegra

En el matinal de Mega, el comunicador recordó a un pololo que tuvo a los 18 años y viajes que llevaron a cabo con su familia a Tomé.

De este modo, José Antonio Neme indicó: «Sus papás vivían en un pueblo que se llama Los Muermos, en la región de Los Lagos, e iban de vacaciones a Tomé y nosotros viajábamos de Santiago y nos juntábamos con ellos. Con mi suegra me llevaba como el reverendo orto».

«Peleamos muchas veces en esos viajes. Me debe estar viendo… la mujer era tan pesada, tan pesada», agregó el periodista de Mega.

En este sentido, José Antonio Neme recordó que «en ese tiempo yo trataba de ser delgado y entonces ella servía unos guisos gigantes y decía: ‘yo soy delgada y como de todo, pero esa gente que come lechuga…’. Y yo al lado con una lechuga»

Además, el animador de Mucho Gusto señaló: «Después yo me levantaba temprano, hacía frío, usted sabe que hace frío en las mañanas en la región del Biobío, y me levantaba y tomaba un tecito, y ella llegaba y abría el ventanal y decía ‘hay que ventilar'».

«Vieja conch… Ahí la relación terminó», añadió Neme, lo que generó diversas risas en el estudio.