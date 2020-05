La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha sido alabada por su exitosa gestión para mantener a raya la curva de contagio de coronavirus, logrando que el país oceánico sea el primero en declararse libre del virus.

“Hemos ganado esta batalla”, aseguró Ardern a finales de abril para dar a conocer que no se habían registrado contagios locales en los últimos días.

“Estamos abriendo la economía, pero no estamos retomando la vida social de las personas”, agregó en esa oportunidad, mientras la mayoría de las naciones en el mundo todavía estaban intentando controlar la crisis sanitaria por el Covid-19.

La líder del Partido Laborista también ha demostrado criterio y estar consciente de los desafíos económicos que deberá afrontar su país (y el resto del mundo) a raíz de la paralización de las industrias y el comercio.

Es por ello que una de las primeras medidas que tomó fue rebajarse el 20% de su sueldo. “Ya que es el momento de cerrar brechas entre las diferentes posiciones”, dijo en esa oportunidad para anunciar la medida que tendrá un efecto de seis meses.

Ahora la mandataria neozelandesa sorprendió con sus “nervios de acero” al mantener la calma en una entrevista en vivo mientras un sismo de 5.8 sacudía el suelo de Wellington.

“Es una sacudida bastante decente”, dijo Ardern mientras se encontraba en un contacto en directo con un programa de televisión.

La mandataria nunca perdió la calma y por el contrario, siempre estuvo con una sonrisa en la cara, como una manera de bajarle el perfil a la situación. “Estamos bien, Ryan. Parece que estoy en un lugar con estructura segura”, señaló.

El video se viralizó rápidamente por las redes sociales, donde los usuarios destacaron su tranquilidad en todo momento. “Jacinda Ardern es la verdadera Mujer Maravilla. Yo me habría escapado de ese lugar… ella es de otro mundo”, dijo un usuario.

Jacinda Arden is the real Wonder Woman. I would have ran away from that place. A bloody Earthquake. But, then she is from another world.https://t.co/MmcKHRLJfz

— Sudatta (@iSudatta) May 25, 2020