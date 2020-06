Este miércoles se vivió un tenso momento en «Contigo en la mañana» y estuvo protagonizado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la conductora del matinal, Monserrat Álvarez.

Todo comenzó cuando el jefe comunal comentara la decisión de Joaquín Lavín de ingresar a una residencia sanitaria. “Espero que el Gobierno, tal como le brinda hoy al alcalde de Las Condes, le asegure a todos los chilenos, que tienen mucho menos condiciones, una residencia sanitaria con todas las comodidades en esta pandemia“, dijo él.

Fue allí cuando la periodista lo interrumpió, lo cual no fue bien recibido por el alcalde. «Le pediría que dejara escuchar», le dijo la autoridad, ante lo cual la periodista aseguró que «lo hemos escuchado totalmente».

«La noto un poco tensa, Monserrat», le respondió Jadue, lo que desató el enojo de la animadora. «Sabe que… eso me parece una falta de respeto. Yo no le voy a decir a usted si durmió mal. Una falta de respeto lo que me dijo alcalde, estamos dialogando“, expresó.

“Le pido disculpas se se sintió ofendida, pero también me parece una falta de respeto que cada ve que hablo usted me interrumpa. Para tener una conversación se necesitan dos personas y escuchar al otro. Yo creo que usted no escucha“, añadió el edil. La conductora le replicó: “Es parte del juego del diálogo que me meta a contrapreguntar“.

Finalmente Jadue acusó a la conductora de sistemáticamente interrumpirlo y le lanzó: «Yo a veces veo que con otros alcaldes usted deja hablar y no tiene la misma actitud». Muy molesta Monserrat sentenció: «Eso sí que no es así. Yo no tengo favoritismo por un alcalde o alguna ideología u otra».

Acá puedes revisar el momento.