La tía de Ámbar Cornejo, Maritza García, se refirió a la relación que ha mantenido con la madre y padrastro de la joven que se encuentra desaparecida.

En entrevista con Contigo en la Mañana, ella contó que cuando inició la búsqueda, habló con la mamá de la adolescente de 16 años: «Yo con ella no he estado. Sólo he hablado dos veces por teléfono. Primero, el mismo día que hice la denuncia, que fue el día (29 de julio) y ella me cortó”, partió diciendo.

“Al otro día, cuando nosotros como vecinos y amigos nos juntamos a pegar afiches, fuimos directamente a la casa de este tipo (padrastro de Ámbar)”, agregó.

“Se supone que uno no puede ir, pero fuimos igual por la desesperación, para saber si él sabía algo o poder hablar con la mamá“, sostuvo García.

Según relató, este sujeto quien provocó el distanciamiento de Ámbar y su mamá, la dejó entrar a su hogar. Ahí, “accedió muy amablemente a que nosotros entraráramos. Pudimos recorrer la casa y el patio“.

“(Dijo:) ‘pasen, yo no tengo problema, yo no tengo nada que esconder, yo sé que todos me critican y apuntan por lo que pasó antes, pero yo ahora estoy bien. Ya he perdido dos o tres trabajamos por las funas’. Como que también se victimizaba con el tema”, agregó.

Luego, Maritza relató el particular diálogo que tuvo con el hombre, quien fue imputado por un doble crimen hace algunos años.

“Me llamó la atención una frase que él dijo: ‘¿usted cree que si yo tuviera un cadáver escondido o enterrado no se sentiría el olor?’ Yo lo miré y quedé realmente impresionada”, dijo.

“Le dije ‘sabe qué, yo ando buscando a una niña pérdida, yo no ando buscando a un cádaver, y además no tengo idea cuál será ese olor’. Me dio terror estar ahí con él, porque estábamos solos cuando lo dijo“, reveló.

Finalmente, contó que “lo volvió a repetir después en el patio cuando estábamos con la abuelita de Ámbar. Nos miramos, así como diciendo ‘¿por qué este tipo dice esta frase tan extraña?’“.