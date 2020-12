Denise Rosenthal despide el 2020 con fotos desnuda y potente reflexión

Denise Rosenthal a pesar de la pandemia vivió un gran 2020. Esto ya que entre otras cosas, lanzó varios singles exitosos y además se comprometió con su pareja de hace varios años, Camilo Zicavo.

Y para decirle adiós a este año la cantante compartió un optimista mensaje acompañado de unas fotos al desnudo.

‘Libertad, eso visualizo y decreto para el próximo nuevo año. Libertad en todas sus formas’, partió relatando la joven.

‘Shao 2020, fuiste. Fuiste y ya. Ni bueno, ni malo; todo es parte. Todo es aprendizaje. Sin juicio te abrazo, y te despido con sinceridad. Ustedes hacen algún ritual o cierre de ciclo?’, agregó la intérprete de ‘Dormir’.

Sus seguidores, en tanto, la llenaron de halagos e, incluso, muchos coincidieron en que en la primera foto parece que estuviera vestida de novia.

Canción de Navidad

Por otra parte, la intérprete deleitó a sus fans recientemente al lanzar una hermosa versión navideña, bajo el título ‘Todo lo que quiero eres tú’.

Se trata del clásico ‘All I want for Christmas is you’, de Mariah Carey, pero en español y personalizado en su estilo.

‘Mi gente hermosa, preparé una sorpresita, espero les guste mucho. Está disponible en mi canal de YouTube también, para que puedan ir a suscribirse y escuchar cuando quieran jeje’, escribió la cantante al anunciar su villancico.

‘Han sido meses complejos, llenos de incertidumbre, a veces de angustia. Que no se nos olvide lo esencial, el amor todo construye, todo protege. No solo en estas fechas, más bien siempre. Y no hablo del amor romántico. Debemos generar una sociedad con mayor consciencia colectiva, donde en sus cimientos se encuentren el respeto, la comprensión, la tolerancia’, añadió la intérprete.

