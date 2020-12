Por primera vez Teletón realiza su bazar de Navidad 100% digital

Cada año la Unidad Laboral de Teletón Chile, le da un espacio a cuidadores y ex pacientes que han decidido emprender para poder generar un ingreso económico y así mantener sus hogares. La mayoría de estos emprendimientos está liderado por mujeres que han debido enfrentar la difícil situación de dejar sus trabajos para cuidar a un familiar en situación de discapacidad. Este año el espacio será virtual y 58 emprendedores de todo Chile aceptaron el desafío de montar un sitio web especializado en venta de sus productos.

“Se trata de una vitrina virtual que permite a nuestras familias mostrar sus porductos y su historia. Detrás de cada compra hay mujeres, padres, abuelas y ex pacientes que han encontrado un lugar para crecer económicamente, pero también para insertarse en la sociedad. En este bazar de navidad hay cariño, desafíos y sueños”, explicó Ximena Casarejos, Directora de la Fundación Teletón.

El bazarnavidad.cl cuenta con emprendimientos a nivel nacional y los productos van desde gastronomía, artesanía, belleza, confecciones y artículos personalizados, todo hecho a mano tras varios cursos de capacitación que se llevan realizando por más 11 años en Teletón. A partir del 14 y durante todo el mes de diciembre estará disponible el sitio para comprar regalos con sentido.

Natalie Cuevas es mamá de Noemí, paciente de Teletón. Actualmente es dueña de Anaer, un emprendimiento de cosmética natural lleno de colores, olores y productos sustentables con el medio ambiente, que se gesta luego del nacimiento de su hija e ingreso al centro de rehabilitación de Santiago.

Si bien Natalie era recepcionista, producto de varios diagnósticos de Noemí tuvo que dejar de trabajar por dedicarse al cuidado completo de ella, entre ellos su hija tiene una mucopolisacaridosis tipo VI, que es un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias causadas por la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas enzimas necesarias para el procesamiento de moléculas, sumado a una pérdida de visión.

Mientras pasaba el tiempo, Natalie sentía que debía realizar alguna actividad en el hogar que sirviera para ayudar en la economía familiar y también como una terapia personal. Es allí cuando conoce la Unidad Laboral de Teletón y se suma a las capacitaciones que entrega la institución a las cuidadoras y cuidadores de los 14 institutos de rehabilitación a nivel nacional.

“Esto nace porque mi hija está en la Teletón y no quería estar sin trabajar, así que me apunté a los cursos de la unidad laboral, ya que me pareció interesante hacer algo en casa y tener un ingreso extra para cubrir los gastos del hogar”, explicó.

En esta misma línea, la Coordinadora Nacional de la Unidad Laboral, Raquel Calvarro señaló que “ser una mamá Teletón, o tener un hijo con discapacidad requiere alta demanda. Para algunos cuidadores incluso significa abandonar sus profesiones o trabajos de oficinas para estar mayor tiempo en sus casas. El trabajo que realiza la Unidad Laboral de Teletón con los cuidadores es una oportunidad para su desarrollo y autonomía”.

En Teletón un 97,7% de los cuidadores principales tiene un vínculo familiar con el usuario que se rehabilita en los institutos y 93% de estos cuidadores son mujeres. Con relación al nivel de estudios del cuidador principal el 44% tiene estudios de enseñanza media, el 28% de educación superior y el 19% tiene sólo educación básica. Un 5,6% de los cuidadores principales declara otras modalidades de estudios como preparatoria, humanidades, y otras no definidas.

¿CÓMO NACE EL BAZAR DE NAVIDAD?

El Bazar de Navidad que hoy día gestiona la Unidad Laboral, tiene sus antecedentes en el año 1998 en el Instituto de Rehabilitación Teletón de Santiago, iniciativa creada por la entonces Unidad de Servicio Social a través de la cual se apoyaba a cuidadoras que contaban con un emprendimiento de servicios, comercio o producción.

Cuando se conforma la Unidad Laboral en Santiago en 2009 esta actividad pasa a depender de dicha Unidad. Paralelo a ello, se empieza a instalar en todos los Institutos el Programa de Capacitación a través de las Becas Laborales, y a partir del año 2012 los emprendedores y las emprendedoras de Teletón empiezan a recibir financiamiento a través de FOSIS para materializar sus ideas de negocio.

En 2016 se formaliza una alianza nacional FOSIS-TELETON permitiendo apoyar a todos los Institutos.

A partir del año 2017 ya se han ido implementando Bazar de Navidad en diferentes Institutos: Coquimbo, Valdivia, Valparaíso, Temuco, Puerto Montt y Santiago.