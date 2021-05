¡Mira el nuevo videoclip de Katy Perry en colaboración con Pokémon!

En la madrugada de este viernes, The Pokémon Company liberó el segundo sencillo de Pokémon 25: The Album, el cual contará con 14 temas interpretados por 11 artistas. Esta vez fue el turno de Katy Perry. Por Festigame

Katy Perry y The Pokémon Company presentaron el nuevo sencillo de la artista. Este fue estrenado en el marco de la celebración de los 25 años de Pokémon, el previamente anunciado disco musical «Pokémon 25: The Album» que contará con una decena de artistas. El primero en estrenar su canción fue Post Malone con «Only Wanna be With You».

Durante la madrugada de este viernes, Katy Perry estrenó «Electric» el segundo single de este disco de celebración de la saga. En el video se puede ver a la artista junto a Pikachu. La canción habla de superación, poder y transmitir el mensaje de que , si lo intentas, estarás más cerca de cumplir tus sueños.

Tal y como podemos ver en el videoclip de Katy Perry, un Pikachu hembra (por la forma de su cola) acompaña a la artista en diferentes localizaciones, como un faro al borde del mar. En pocos minutos, el vídeo oficial se ha convertido en tendencia en YouTube y acumula cientos de miles de reproducciones.