Paty Maldonado confirmó que fue tentada para llegar a la política

Este lunes se cerraron los procesos de inscripción de candidaturas en el Servel para las próximas elecciones. Y una de las que soltó que estuvo a punto de pisar el palito de la política fue Paty Maldonado.

La opinóloga contó en su programa de «Las Indomables» que tuvo varias ofertas para poder llegar al Congreso, incluso a la Convención Constitucional. Aunque decidió rechazar todas las propuestas.

«Yo tomé la determinación, de manera muy privada en mi casa. Vi cuáles eran las razones específicas por las cuales no quería, y no acepté una concejalía o ser constituyente», inició de Paty Maldonado.

Incluso, aseguró que estuvo a punto de conseguir un puesto en una alcaldía y llegar al Congreso como diputada o senadora, sin embargo, a todo le que dijo que no.

Por lo mismo, Paty Maldonado quiso responderle a quienes le preguntaron por qué no se candidateaba a un cargo público ahora que está lejos de la TV: «Tengo mis razones. Es importante darlo a conocer, porque mucha gente dice ‘pucha la Maldo se acobardó’. Ni muerta. Si hay alguien que no es cobarde, soy yo. Fueron otros los motivos, muy personales. Pensé en mi familia».

«Me hubiese encantado, hubiese sido una piedra en el zapato, pero predominó mi familia», sentenció la cantante, que aseguró que por ahora no tiene en sus planes oficializar una carrera política.

Sin embargo, es importante recalcar que en 1989 y 1997 Paty Maldonado participó en las elecciones parlamentarias para ser diputada. En ambos procesos perdió.

Su salida de la televisión

Fue en octubre de 2019 que Paty Maldonado salió abruptamente de pantalla producto del estallido social y la constante exposición negativa que tenía ante la población. Desde aquella fecha, Paty Maldonado jamás volvió a pisar el suelo de Mega y mucho menos pudo despedirse de sus seguidores en pantalla.

A casi dos años de su salida, la ex panelista rompió el silencio sobre su mediática salida de Mucho Gusto, en una entrevista al programa «Zona de Estrellas».

Según relató Paty Maldonado uno de los momentos más difíciles fue cuando en diciembre de 2019, no fue invitada al matinal para despedirse.

«Viene ese día, celebran la Navidad y llega Karol al estudio, llegaron todos y a mí nadie me invitó y nadie me llamó. Ese día tengo que reconocer que lloré… Lloré (se emociona). Pero yo no esperé una cosa como esa, yo no me lo merecía. ¿Por qué?», expresó.

«¿Qué les hice yo? Muy por el contrario, darles siempre en 18 años la mejor sintonía, el mejor trabajo, la mejor responsabilidad. Nunca tuvieron que decir ‘la Paty Maldonado se mandó una cagá al aire’, nunca, porque nací siento una buena profesional, porque tuve un tremendo profesor que era mi padre», agregó.

El relato de Paty, hace énfasis en que no merecía ese trato por parte de sus compañeros, ni del canal. «Me dolió porque lo encontré injusto. No era lo mejor», comentó la ex panelista.

«Creo que yo merecía una explicación y merecía una invitación, por último, para que ‘ya, no va a volver más’. No sé por qué, pero ‘no va a volver más’. Eso me dolió chiquillos y todavía me duele».