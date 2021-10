De la actuación a la música: Karla Melo estrenó su primer single

La actriz lanzó su nuevo sencillo denominado «Voh no sabí querer», frase icónica de su personaje en la serie «El Reemplazante».

Una nueva sorpresa musical estrenó Karla Melo la madrugada de este viernes, es que la chiquilla le dio el punta pie inicial a su carrera musical en solitario.

La actriz lanzó su primer single denominado «Voh No Sabi Querer», nombre que rememora una icónica frase de su personaje Flavia en la exitosa producción de Netflix “El Reemplazante”. La canción mezcla ritmos latinos con sonidos urbanos y formará parte de su primer EP.

Su carrera musical dio inicio con Vicho y las Gaviotas del Norte, banda de cumbia ranchera que vio la luz con la teleserie «Gemelas» de CHV. Debido al éxito de la producción y su banda sonora, Karla junto a sus compañeros recorrieron el país presentándose en los más grandes escenarios del circuito como “El Festival de Chanco” y “El Trapiche”.

Sin embargo, Karla Melo tenía en mente sacar todo su potencial musical de manera individual. Este proyecto se pasea entre los sonidos latinos y urbanos, dándole un sello propio y original, mezclando cumbias de antaño y reggaetón. Su plan es entregar frescura, picardía y humor a la industria de la música chilena y ahondar en los temas que todos quieren oír pero nadie se atreve a hablar.

«Yo quería hacer una canción que tuviera este título. Desde ahí empecé a pensar en situaciones cotidianas. Llegué a las relaciones con personas que no saben querer y donde, de alguna manera, se invierten los papeles y pasamos a tener el control de la situación. Estoy jugando un poco a ser la villana», contó la nueva promesa artística.

Se reunió con importantes referentes

«Voh no sabí querer» fue producido por Siene Music, mientras que Denise Rosenthal aportó en la escritura de la letra, DJ Acres en los scratches e integrantes de La Combo Tortuga con las secciones de bronces y timbales. El tema tiene como eje central la libertad y está dedicado a las mujeres y hombres que han sido capaces de poner primero su amor propio por sobre todo. Y por supuesto, a los que no saben querer.

Por su parte, el video estuvo a cargo de la directora nacional Javiera Eyzaguirre, quien pensó la idea junto a Karla: «Siempre me pasa que todo me lo imagino visualmente. Quizás tiene que ver con que soy actriz pero todo en mi cabeza es un videoclip. Cada vez que escuchaba la letra, pensaba en estos sets», comentó la actriz.

«Uno con aquel hombre que no sabe querer, donde soy la dominante y lo uso para mi placer. El segundo es donde me amo demasiado y tengo un cuarto lleno de fotos mías. Y en el tercero necesitaba el poder femenino. Ahí entra el cuerpo de mujeres empoderadas bailando y dándolo todo, donde también quiero dejar en claro que en el amor la libertad personal no se transa», agregó Karla Melo.

«Voh no sabí querer» ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de streaming, mientras que su video lo puedes encontrar exclusivamente en YouTube.