Pape Salazar conversó en exclusiva con Cromantis

Este lunes se celebró un nuevo Día de la Música, y para ello Premiso MUSA realizó una transmisión en las que recomendó a 10 nuevos artistas chilenos. Entre ellos estaba Cromantis, la nueva voz femenina de la música urbana.

Para conocer más de su música y proyectos, la joven Valentina Bustos conversó en exclusiva con Pape Salazar, por medio de Yo soy tu Pape. Donde además presentó su canción «Red», que sonó en la 92.5. «Estoy emocionada y ansiosa. Es la primera vez que participaré en Premios Musa, me siento honrada», expresó la chiquilla.

¿Cómo nació Cromantis?

Cromantis, tiene 18 años, y desde sus 15, está inmersa en un mundo de hombres donde creó Inmuba Free. Se trata del primer colectivo en el mundo creado como un espacio de inclusión de la mujer en las batallas de freestyle.

«Hace como tres años yo era batallera, de batalla de gallos, de rimas. Y me di cuenta que habían muy pocas mujeres en el ambiente, en realidad ninguna. Y la verdad es que se me ocurrió esa idea, de invitar a más chiquillas que se atrevieran hacerlo y ahí nació el ‘Inmuba free'», contó sobre sus inicios.

«Siempre en la batalla era como un sentir más ojos, yo era el bicho raro, el llamativo al ser la única mujer en el ambiente. Hay que darle nomas, yo estaba por mí», agregó Cromantis.

Desde hace algunos años decidió dejar atrás las batallas de freestyle para dedicarse con todo a su proyecto musical. «Estoy enfocada en la narrativa, a mi me encanta eso, siempre me gustó escribir. De hecho, Cromantis nació desde que era muy chica, me tocó escribir un poema. Y ahí nació un seudónimo poético», contó Valentina.

Sobre como define su música, Valentina explicó que, «recién estoy empezando, pero mis canciones varias desde el pop, lo urbano, una mezcla. Pero lo que a mí más me gusta es escribir, contar una historia».

Revisa aquí la presentación de CROMANTIS en Premios MUSA: