El duro cruce entre Julio César Rodríguez y Karina Oliva: «No se haga la víctima»

Un duro cruce tuvo la mañana de este jueves Julio César Rodríguez y Karina Oliva, en medio del matinal Contigo en la Mañana. Esto luego que se desatara la polémica producto de una investigación periodística de Ciper; que reveló que la candidata a Senadora de la Región Metropolitana realizó millonarios pagos a asesores a lo largo de su campaña

El animador del matinal de Chilevisión le consultó rápidamente respecto a los 16,2 millones de pesos que recibió su ex pareja, Jorge Ramírez. Quién luego de la denuncia pública renunció a la presidencia del Partido Comunes.

Los cuestionamientos de Julio César Rodríguez generaron la molestia de Karina Oliva. «Yo me separé hace 8 años, prácticamente 10. Entonces usar eso, denota una dosis compleja de querer instalar una relación que no existe. Es más, yo nunca te juzgaría, ni hablo de tu pareja o tu ex pareja”, le respondió sin filtro.

Primer round

Eso sí, sus palabras encontraron la rápida respuesta del rostro de Chilevisión. “No, no. No me estoy metiendo en su vida personal. Jorge Ramírez fue pareja suya y tienen un hijo en común. Y esas son las pruebas de la blancura que hay que pasar. Él tiene un vínculo hasta hoy con usted. Y esperamos que positivamente”, aclaró.

Las palabras de Julio César Rodríguez prendió la mecha de la candidata a Senadora, quién le pidió que no involucrara a su hija.

Revisa aquí el diálogo:

Karina Oliva: Estás involucrando a mi hija, cuidado.

JC Rodríguez: No, no estoy involucrando a nadie. No.

Karina Oliva: Cuidado, Julio César.

JC Rodríguez: No se haga la víctima

Karina Oliva: No me estoy haciendo la víctima, yo estoy poniendo un límite

JC Rodríguez: No se vaya para otro lado, no se lo voy aceptar. Señora Oliva, yo estoy entregando aquí un dato que es verdad. Usted tiene un vínculo con el señor Ramírez, presidente del partido Comunes, que renunció.

Karina Oliva: Y yo no lo estoy negando.

JC Rodríguez: Usted tiene un hijo con el señor, da lo mismo, pero tienen un vínculo hasta hoy. Y ahí hay 16,2 millones de pesos que se le paga en su campaña al señor Ramírez, ¿Cómo se justifica?

Karina Oliva: A ver, te lo vuelvo a insistir. Estos pagos responden a las asesorías que hubo en la campaña. Y te lo vuelvo a decir, si es sueldo alto, yo los voy a revisar y eso no pasará. Segundo, no tiene que ver mi vínculo familiar con anterioridad, con alguien que no vivo, con alguien que sólo tengo una militancia política y una hija en común. Me parece que mezclar, como si hubiese una relación personal, me complica un poco.

JC Rodríguez: No estoy mezclando, pero vamos al fondo. Usted como política, que quiere ser senadora de la República, que quería ser gobernadora, con el señor Ramírez, avezado también político de este país, no conversan y dicen ‘no se ve bien, que seamos familia y que te tenga que tirar un coletazo por 16 millones de peso, ¿no lo conversan?

Karina Oliva: Evidentemente es para una malinterpretación profunda. Uno tiene que tener mayores cuidado, eso no significa que alguien no trabaje ni desempeñe un rol que tenga.

JC Rodríguez: El Frente Amplio a criticado esto dede que nació, ustedes llegaron a cambiar esto.

Karina Oliva: Por lo mismo, le solicité la renuncia a Jorge Ramírez y otros militantes también. Evidentemente se ve mal, pero eso no significa que haya una mala intencionalidad como se le quiere dar. Evidentemente se ve mal y eso no lo voy a negar, pero te pido por favor que no colaboremos en un clima que no es cierto. Te vuelvo a insistir, mi campaña no estuvo inflada.

Revisa aquí el momento: