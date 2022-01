Daniela Aránguiz contra Perla: «Yo no le levanté el marido a mi mejor amiga»

Daniela Aránguiz y Perla Ilich han sido protagonistas de diferentes cahuines durante las últimas semanas. Todo luego de que las participantes de «El Discípulo del Chef» tuvieran diferentes encontrones en redes sociales por problemas al interior del programa

Ahora la disputa sigue. Y es que luego de que Aránguiz dijera que se va a querellar en contra de la gitana; la esposa del «Mago» Valdivia lanzó fuertes declaraciones en contra de Ilich en un live de Instagram.

La página farandulera realityculiao grabó el momento exacto en el que Daniela dispara en contra de la ex-chica reality; y de sus compañeros de espacio televisivo.«Todos los rostros que trabajan en ‘El Discípulo del Chef’ son pagados», comenzó.

«No lo hacen por amor al arte, a todos les pagan bien. Si alguien tiene problemas psicológicos se los puede pagar con el sueldo que está ganando en ese programa«, continuó Aránguiz

Perla le levantó el marido a su mejor amiga

Daniela continuó, afirmando que «unas dicen ‘ay esta es mi amiga’. Si yo dije que una mina era ‘cochina’ sin decir el nombre, ¿por qué chucha se sienten tan identificadas? Y defienden tanto a una hueona, tratándome de cuernuda«.

«A mí me cagaron, pero por lo menos yo no me comí al marido de ninguna amiga. Quiero que esta hueá quede clara; no me he comido al marido de ninguna amiga», agregó la esposa del «Mago», refiriéndose a Perla.

«No me he comido al marido de ninguna prima, como esta hueona que tanto la defienden. Defienden a una mina que se metió con el marido de su mejor amiga. O sea ¿de qué me estás hablando? ¿En qué país vivimos? ¿Qué tipo de mujeres somos?«, añadió furiosa.

Las palabras de Aranguiz fueron criticados en redes sociales; donde algunos la tildaron de «Patética» y «Grosera» por la forma en la que se refirió a sus compañeros.