Apariencia física de Marcianeke preocupó a sus seguidores

Durante el último tiempo Marcianeke no solo se ha transformado en un fenómeno musical, sino que también en el rey de las polémicas. Aunque la última de ellas la ocasionó su aspecto físico que preocupó a sus seguidores.

Así quedó demostrado durante el fin de semana, luego de que se comenzara a viralizar en redes sociales un registro del intérprete en el que aparece trotando sin polera y en traje de baño junto a un grupo de personas. Esto en el contexto del backstage de su canción «Ahora» junto a Pablo Chill-E.

Pero lo que más llamó la atención de los fanáticos de Marcianeke no fue el hecho de que apareciera sin polera o la gran cantidad de tatuajes que luce; sino que la extremada delgadez del artista urbano.

La cuenta de Instagram de Puro Webeo es una de las que subió el registro y de inmediato comenzaron los comentarios de usuarios preocupados por lo delgado que luce y afirmando que tiene directa relación con el consumo de drogas.

«Que wea el skeleton»; «Tallarin con brazos»; «La ropa XS le queda grande»; «Bro pasa la rutina de gym»; «Fuertes imágenes. La droga simplemente acaba con el ser humano»; «Pastaneke»; «Es culpa de la ex, cayó en las drogas»; «Mueres jalandote una línea, o vives lo suficiente para volverte la línea» y «Hasta que la sobredosis lo lleve al cielo» escribieron los seguidores por el aspecto de Marcianeke.

Marcianeke faltó a compromisos

Hay que recordar que recientemente Marcianeke se vio envuelto en una polémica, luego de que llegara con horas de atraso a dos conciertos en el circo Tony Caluga en Quillota.

Tras la segunda inasistencia, el vocero del circo, Abraham Lillo, afirmó que prefirió cancelar la presentación. «Yo tomé la decisión de suspender el evento así que no, ya no voy a hacer nada con él. Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable».