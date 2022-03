Inaceptable: Agresión de mujer a convencional Marcos Barraza se hace viral

Ayer lunes, el convencional del Partido Comunista Marcos Barraza fue agredido en el exterior del ex Congreso. Todo en pleno centro de Santiago. Según señaló el psicólogo, los agresores son “fanáticos de la ultraderecha”.

El hecho que quedó registrado en un video. En las imágenes podemos ver como una mujer lo intenta agredir con golpes, envolviéndole la cabeza con una bandera chilena en más de una oportunidad. La mujer, al ver que es grabada, sonríe a la cámara.

Luego de la agresión y casi al final del video, se ve a un funcionario policial quien le llama la atención y le pide que no lo haga más.

Mira los videos a continuación:

Las palabras de Barraza

“Hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio. Esto no me amedrenta, al contrario me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos”, señaló Marcos Barraza en sus redes sociales, según reportó Radio ADN.

Diferentes cibernautas mostraron su apoyo al constituyente, y tanto sus pares en la Convención como miembros del Congreso afines al oficialismo enviaron mensajes solidarizando con Barraza.

Marinovic se va con todo en contra de sus compañeros

¡Y agradezcan que soy una dama! Fue lo único que le faltó decir a Teresa Marinovic luego del momentazo que vivió este miércoles en una prueba de sonido de la Convención Constitucional.

Todo ocurrió cuando la convencional se encontraba realizando una prueba de sonido para entregar declaraciones en la asamblea. Mientras su compañera probaba el micrófono, ella no quiso estar ajena y por ello también decidió ayudar lanzando frases para el bronce.

“Yo lo hago, yo lo hago… Convención culiá, convencionales conchesumadres… ¿No están grabando, cierto? En vivo… (sic)”, fueron los insultos que lanzó la constituyente Teresa Marinovic.

Debido a esta situación, la mujer se llenó de críticas por parte de algunos constituyentes, por lo que además anunciaron que la denunciarán ante la Comisión de Ética de la Convención. Además, tanto la constituyente de derecha como sus dichos se tomaron las redes sociales con usuarios criticando su actuar.