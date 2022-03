¡Pero cómo! Anuel AA le tiró hielos a Dj por poner una canción de Karol G

Gran revuelo en la industria musical ha dejado la separación de Karol G y Anuel AA en marzo de 2021. Aún más todavía después de que el puertorriqueño comenzara una nueva relación, junto a la también artista e influencer, «Yailin, la más viral».

Aunque no solo por el mero hecho de comenzar a pololear otra vez, sino que por los hechos que sigueron al comienzo del romance. El primero fue cuando Anuel se viralizó en un video a fines de enero, donde le estaban tapando el tatuaje que retrataba a Karol G.

A mediados de este mes de marzo, también hizo noticia el interprete de «McGregor» por omitir, en la misma canción, las partes que aludían directamente a su ex pareja.

Las frases en específico fueron: «que ya yo no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado», y «las de cien son azules como el pelo de Karolina». Dichas oraciones desaparecieron completamente de la versión de YouTube del cantante urbano.

La nueva polémica de Anuel AA

Durante esta semana se hizo viral una aparición del cantante puertorriqueño en una discoteca de Orlando, Florida. Allí cómo era de esperarse, fue a pasar un buen rato junto a su pareja Yailin, la más viral.

En ese momento fue cuando el DJ prendió el ambiente y cómo es de esperarse, tenía que salir el éxito actual urbano «Mamiii», la colaboración de Becky G y Karol G. La canción actualmente más de 100 millones de reproducciones tanto en YouTube como en Spotify.

«Te veo en las redes, no puedo creerlo, que pena de ti. Yo que fui buena y tú, que gonorrea, pagándome así. Rata de dos patas, lo dijo paquita, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa, Diablo tu eres un cuero», dice la parte de la cantante colombiana en el éxito musical.

Se cómo Anuel que antes las adversidades, SONRÍE Y LO TOMA DE LA MEJOR MANERA. 👹 pic.twitter.com/l6LSysYkAY — L E G E N D 👹 A N U E L (@legendanuel) March 22, 2022

Ante aquella mezcla, Anuel AA no se le ocurrió mejor idea que tirarle hielos. La polémica inició y después de varios minutos de tensión, finalmente la pareja se retiró de la discoteca. Incluso como indicó Infobae, el mismo DJ salió a referirse a la polémica situación.

«La gente me estaba pidiendo Mami y la gente manda. Ante eso, tuve que ponerla. Mala mía si ofendí a alguien. Obviamente, ofendí a Anuel. Pero no fue mi intención», indicó el afectado en medio de la fiesta, quien además agregó: «cuando me tiraron el hielo no sabía quién fue, hasta que me enviaron el video y me di cuenta de que era Anuel», remató.