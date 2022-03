¡Pero cómo! Tiktoker contó como su madre filtró sus «nudes»

Una insólita situación desarrolló a través de su red social una influencer mexicana de TikTok. Resulta que contó cómo su madre subió una fotos suyas a su estado de Whatsapp… ¡Desnuda!

«Wey, mi mamá subió mis nudes a sus historias de Whatsapp», lanzó de entradas la joven mexicana de nombre Paola Patiño ante la risa incontrolable de otra joven que estaba de su lado. La acompañante en el video saltó a la escena y explicó que estaban en una playa nudista.

¡Si la ca… me avisan!

«Yo obviamente me sentía en mi hábitat natural porque amo estar desnuda y me tomé una foto… ‘encuerada’, y se la mandé a mi mamá porque me dio risa. Literal esa foto solamente la teníamos yo y mi mamá, nadie más. No se la mandé a mi novio, amigas, nadie», continuó la tiktoker mexicana en el «peor storytime» según indica la publicación.

La historia continua en la mañana siguiente con la madre llamando a la joven, preguntando a quién le envió la foto y que sus amigos le estaban mandando la foto del destape de su hija.

«Y nosotras ‘nos hackearon, qué hacemos», siguió relatando la otra joven con la sonrisa estampada en su rostro mientras que la tiktoker Paola Patiño explicó que era la misma foto que ella le había mandado a su mamá.

Además, que los únicos que contestaron las historias de la mamá, fueron unos padres de los amigos de ‘secundarias’ de ambas chicas, por lo que después llamaron a uno de los ex compañeros de escuela.

«Que onda María. Oye, ya me dijo mi papá que la foto la subió Moni (la madre) a sus historias de Wa (Whatsapp). Y mi mamá solo le preguntó donde andaba, pero que ya la borró», respondió el ex compañeros de ambas jóvenes.

Y tal cómo fue la respuesta del otro joven, la madre de la influencer borró la historia; pero dejó la anécdota y la preocupación del momento para el recuerdo