Pailita y su deseo de llegar al Festival de Viña 2023: «Me gustaría estar ahí»

Pailita fue uno de los platos fuertes y uno de los artistas más esperados del Super Smash Chile 2022, el festival de trap más grande e importante del país.

Pasada las 23 horas de este domingo 22 de mayo, el joven cantante se presentó en el Movistar Arena desatando la euforia de sus fanáticos y fanáticas. En el destacado festival urbano cantó todos sus éxitos y lanzamientos musicales recientes; «Noche Buena»; «Farandulera»; «Yo Quiero»; «Hooka»; «Dime Tú»; «Diemlo Má», «Ultra Solo» junto a Polimá Westcoast» y cerró su gran noche con «Par de Veces».

Su tercer Movistar Arena y la posibilidad de ir a Viña 2023

«Contento, cansadito. Grande la euforia que uno siente en el escenario, aparte con el apoyo de la gente el corazón se te pone a mil. Super contento, finalizando de la mejor manera el evento», inició muy agradecido Pailita después de su tercera presentación en el Movistar Arena en un periodo de dos semanas.

Igualmente, el cantante estuvo muy feliz por terminar su show con el tema «Par de Veces», lanzado hace solo un par de semanas y que ha sido un total éxito. Carlos Rain (nombre real de Pailita), aseguró que le quedan muchas presentaciones por delante. «Tenemos seis o siete shows por semana en diferentes lugares de Chile. Música es lo que quiere la gente. Tenemos un par de canciones grabadas internacionales que van a salir prontito, así que contento», continuó expresando el joven talento nacional sobre sus próximos desafíos y lanzamientos musicales.

El cantante también manifestó su interés en descansar, pero ahora quiere juntar más «platita» para ayudar a su familia y cumplir los objetivos que tiene en su mente. También expresó su interés de crecer en el escenario internacional, y agradeció al público presente que llegó hasta el Super Smash Chile y a la gente de Spotify.

Igualmente, Pailita habló de la proyección de su carrera musical en el marco de un posible arribo al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. «Obviamente que me gustaría, como a cualquier colega del género. Me gustaría estar ahí en una situación y momento tan importante. Si se llegase a dar, contento. Y si no, ojalá se le llegase a dar a otro compañero para que se le sigan abriendo puertas», concluyó el cantante urbano sobre la posibilidad