«Siete Vidas»: ¿Cuál es el significado de la nueva canción de Sergio Lagos?

El animador Sergio Lagos ha logrado ganarse un espacio en el inconciente colectivo chileno. Sobretodo, luego de que animara exitosamente el Festival de Viña hace poco menos de 2 décadas. Pero a muchos se les olvida que Lagos también es un prodigioso músico.

Y es precisamente esto lo que el animador quiere mostrar con su nueva canción «Siete Vidas». El track es el primer adelanto del nuevo disco de Sergio Lagos, “O” que saldrá en agosto 2022.

«Siete Vidas» es una canción que trae de regreso a la banda que, una vez más, propone un sonido directo; simple e hipnótico dando espacio a la voz 2022 de su líder y compositor. La puerta de entrada a un disco más íntimo y emocional.

«Acerca de O, la vocal O, que da título al disco; Sergio ha señalado una conexión potente entre esta vocal y el concepto del libre albedrío, la posibilidad de escoger en la vida. Levantarse O no, continuar en una relación O no, reír O no, amar O no amar, hacer O no hacer. La O como una posibilidad de un nuevo camino», aseguró sobre su nuevo proyecto Sergio lagos.

Asimismo, agregó que: «La O es la vocal que permite una decisión. Esas pequeñas o grandes decisiones cotidianas que le dan sentido a nuestra existencia».

«Estoy muy contento, ya que es un disco muy esperado por todos nosotros, tuvo un

proceso pre y post pandémico y que habla de unidad, amor y de cierre de ciertos ciclos

vitales», concluyó. Escucha la canción aquí:

Sergio Lagos y su emoción por Starstruck

No hace mucho que el animador habló sobre su nuevo proyecto televisivo Starstruck. Al respecto el músico aseguró “Animar ‘Starstruck’ lo estoy viviendo muy intensamente porque son canciones populares de los artistas más grandes de la historia; interpretados por tres personas con muchas ganas, mucha piel y mucho amor.

«Y si en los primeros meses del año me dejé llevar por la energía de los bailarines, hoy estoy feliz dejándome llevar por la energía de tremendos artistas», concluyó.