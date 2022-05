The Boys: Prime Video lanza el tráiler oficial de la tercera temporada

Prime Video nos sorprendió durante los primeros días del año tras confirmar que el estreno de la nueva temporada de The Boys sería el próximo 3 de junio. Esto mediante un terrorifico video de Homelander posando junto a Starlight ante la prensa, con una sonrisa terrorífica.

Además, el pasado 12 de marzo dejarón atónitos a los seguidores de la serie con un frenético «teaser», musicalizado con el tema «Bones» de Imagine Dragons. Allí vimos por primera vez al nuevo personaje Solider Boy o Patriota, y a Billy Butcher dandole una gran sorpresa a los fanáticos.

Ahora y a solo 18 días del estreno de la tercera temporada, Prime Video publicó el trailer oficial. Esta será la tercera parte de la lucha de los famosos heroes de la corporación «Vought Internacional» contra «The Boys».

«Ha sido un año en calma. Homelander está sometido. Butcher trabaja para el gobierno, supervisado por Hughie. Pero ambos ansían convertir esta paz y tranquilidad en sangre y huesos», señala la sinopsis oficial de la cuenta oficial de YouTube de Prime Video.

Asimismo, en el resumen entregado a través de la cuenta de Latinoamerica de la plataforma de streaming se completa «Entonces cuando The Boys aprendan sobre la misteriosa arma anti-Supe, irán a un choque directo contra The Seven, comenzando una guerra y persiguiendo a la leyenda del primer superhéroe: Soldier Boy», rematan.

Cabe señalar que a comienzos de año en Radio Activa te explicamos que el 3 de junio se estrenarán tres capítulos al hilo y el episodio final llegará un mes más tarde, el día 8 de julio.

Además y claramente no menos importantes, es que la cuenta oficial de The Boys anunció cuando sería la fecha de un capítulo muy esperado por los fanáticos; «Herogasm», que consiste en un orgía de los superhéroes sacada el comic original.

More dates for ya to put in a planner, carve into your wall, however you remember something important:

June 3 – Episodes 301-303

June 10 – Episode 304

June 17 – Episode 305

June 24 – Herogasm

July 1 – Episode 307

July 8 – Season 3 finale pic.twitter.com/Tj3bdiFwMH

— THE BOYS (@TheBoysTV) January 7, 2022