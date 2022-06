«Igual le pongo empeño»: Arturo Vidal enciende las redes perreando con Sonia Isaza

Arturo Vidal no se quedó con las manos vacías durante este 2022. Esto ya que después de quedar al borde de ganar la liga italiana y no clasificar al Mundial de Qatar 2022 con La Roja, igual ganó dos copas locales en el viejo continente con el Inter de Milán.

Es por eso que después de una larga temporada, el futbolista y estrella de la selección chilena, está disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su novia colombiana, Sonia Isaza.

En ese contexto, la figura de La Roja subió un video a su perfil de Instagram luciéndose en un perreito junto a su polola, generando diversos comentarios en las redes sociales.

Hasta se quitó el sombrero

La noticia de los últimos días es donde será el próximo destino futbolístico del «King»; lo más seguro es que será el Flamengo, aunque igual algunos hinchas sueñan con su arribo a Colo Colo.

Aunque poco importó eso después del incendiario baile publicado por Arturo Vidal en su cuenta personal, al ritmo del tema «I’m Still In Love With You» de Sean Paul y Sasha.

«Sin palabras. Te amo mamacita», expresó el volante de La Roja en los comentarios del video donde lo dio todo junto a su novia. Mientras que la chica fitness colombiana, le comentó en el mismo medio «jajaja te amo mi vida».

El video se hizo viral; obtuvo más de 335 mil corazones y miles de comentarios en la red social. Además de varias reacciones que tiraron la talla con Arturo Vidal.

«Que estai tomando ya King»; «Baje el arma rey Arturo»; «Epaaaa pero king, esa versatilidad»; «Igual le pongo empeño»; «Pero Arturo»; «El dos veces campeón de América vacila como quiere»; «Tímido mi compa»; «Más tieso que galleton de Junaeb», fueron algunos de los comentarios de los ociosos internautas que llegaron a la viralizada publicación del «King».