La furiosa reacción de Pailita tras agresión en uno de sus conciertos

Pailita se hizo viral a comienzos de año por un video durante uno de sus conciertos, donde entregó un claro mensaje contra las drogas.

«De corazón, no consuman drogas. Hablen lo que más puedan de eso. Si algún amiguito les ofrece, no la acepten y aconséjenlo de que eso no le hace bien», expresó en ese momento el interprete de «Dímelo Má».

Pero el artista nacional comenzó a hacerse más conocido y comenzaron a distorsionarse las cosas durante sus presentaciones. Antes de uno de sus conciertos en Calama le robaron su celular, aunque por suerte, horas más tarde lo devolvieron.

«Fue un día demasiado difícil para mí, todavía me siento mal, estoy triste, me duele la cabeza. Igual fui a darlo todo la show de Calama», señaló el cantante quién siguió su crecimiento profesional y los problemas continuaron.

No aguantó la impotencia

Durante el fin de semana, Pailita se presentó en varios sectores del país donde cómo siempre la rompió. Sin embargo, en su última presentación en la disco Kamikaze de Pelluhue, comuna de la región del Maule.

En uno de los momentos de su presentación, el joven artista chileno bajó del escenario. De fondo sonaba el comienzo de su último sencillo «Más de una vez», cuando Pailita sufrió una inesperada agresión.

Un hombre le quitó el gorro por detrás y le jaló fuertemente la cabeza. Uno de los autores del éxito «Ultra Solo Remix» quedó mirando al sujeto que lo agredió y respondió de inmediato a golpearlo.

Pailita seguía viendo enfurecido al hombre que le quitó su gorro hasta que desde seguridad reaccionaron y gritaron en numerosas ocasiones que sacaran al agresor del lugar. El video se viralizó en TikTok, donde varios reaccionaron y destacaron la violencia con la que le quitaron el gorro, además de la lenta reacción de la seguridad que resguardaba al cantante.