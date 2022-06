«La tonta de la peluca azul»: La viralizada reacción de Anuel AA con fanática que lanzó una botella

Anuel AA sigue dando que hablar con los videos viralizados de algunos de sus conciertos. Todo en el marco de su gira «Las Leyendas Nunca Mueren». Esto ya que en este contexto, ha salido más de algún momento que se ha replicado mucho en las redes sociales.

Esto sin contar su accidentado paso por Chile, donde tuvo que cancelar tres presentaciones por motivos asociados al Covid-19 y solo alcanzó a realizar dos recitales; en la Quinta Vergara de Viña del Mar y en el Movistar Arena de Santiago.

La nueva reacción de Anuel AA en uno de sus conciertos que se viralizó

Fue hace solamente un par de días y durante su paso por Argentina, cuando Anuel AA protagonizó un «error» al levantar al público trasandino. Esto preguntó por quiénes amaban a la «bebecita».

Pero de inmediato continuó consultando por quienes gritaban por la «chivirika», haciendo referencia al tema más pegado de la artista dominicana de 21 años y su esposa, Yailin la más viral.

Ahora, el puertorriqueño volvió a protagonizar un curioso momento en uno de sus recitales; pero en esta ocasión fue en España y mientras Anuel AA estaba cantando el tema «Adicto» (colaboración con Ozuna y Tainy).

«Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer», alcanzó a cantar Anuel AA cuando fue interrumpido por una «botella voladora».

«El que me está tirando esa botella tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, que quiere llamar la atención. No seas tonta … infeliz, me cago en tu vida mil veces», lanzó Anuel AA sin ningún filtro; donde la supuesta agresora no tuvo posibilidad de respuesta.

Algunos internautas que acudieron al video viralizado en una cuenta de TikTok, defendieron al puertorriqueño y otros lo criticaron porque el cantante no habría visto quien lo agredió y arremetió contra la fanática sin pruebas.