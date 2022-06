Pedro Carcuro se sincera sobre la compleja muerte de su hijo: «Es imposible de sobrellevar»

El mítico comentarista deportivo, Pedro Carcuro, fue el más reciente invitado al espacio de conversación de Canal 13; «De Tú a Tú» con Martín Cárcamo.

Allí, el periodista nacional se sinceró con el rubio natural sobre distintos temas; el cierre de su carrera profesional, su amistad con importantes figuras del fútbol, sus orígenes, la relación con sus hijos y un complejo momento de su carrera; el suicidio de su hijo menor, Franco.

La dura reflexión del comentarista deportivo

El hijo del experimentado rostro de TVN era abogado y sufría depresión endógena, quien se quitó la vida en el año 2009. «Es imposible de sobrellevar, no se puede, es un puñal que no te lo puedes sacar nunca. Es lo peor que te puede pasar», aseguró Pedro Carcuro durante la conversación en el espacio de conversación.

Asimismo, el periodista afirmó que la decisión de su hijo porque había una enfermedad detrás. «La depresión es como un cáncer del alma y de la mente. Esa es la explicación, pero para uno desde la vereda del amor, desde la relación de padre con un hijo, donde conversábamos todos los días, a cada rato y de todo, uno no lo puede aceptar, no lo puede entender», añadió el comentarista deportivo.

Pedro Carcuro también dijo que llegó a preguntarse porqué le pasó eso y que pudo racionalizar algo, ya que lo estaba conversando en la pantalla chica. «Uno puede compartirlo, pero aceptarlo, jamás, ahí está el punto, aceptarlo jamás», manifestó el periodista afirmando que no lo había hecho antes.

El periodista también dijo que la felicidad es de momento y que la pena lo ha acompañado por siempre. Del mismo modo, destacó todo el apoyo familiar y laboral que recibió durante aquel difícil momento de su vida. «Todos nos tuvimos que ayudar y a mí me sujetaban entre todos, porque yo sentía que me derrumbaba a cada rato; yo no sé cómo estoy de pie», expresó.

Respecto a lo que es la depresión, Pedro Carcuro contó que nunca se imaginó lo peor en el caso de su hijo. «Uno ve una amenaza que está ahí, la detecta, la conoce, la siente, pero nunca se imagina que lo peor va a llegar», cerró en relación al tema en el programa de Canal 13.