Ahora es legal subirse al «Facilón»: Naya Fácil sacó su licencia de conducir

Naya Fácil contó un gran noticia a través de sus redes sociales. Resulta que la influencer después de reprobar e incluso chocar supuestamente a un Carabinero que iba de civil, la chiquilla aseguró que pasó su examen de conducir y ahora tiene su licencia.

La influencer se descargó hace solo un par de días a través de su red social. Mediante este canal, acusó que la habían reprobado solo por ser ella. Incluso, aseguró que su hermana escuchó a los evaluadores decir que le iban a hacer la ruta más larga.

Pero todo eso quedó atrás, ya que Naya Fácil se tomó su revancha y pudo sacar su licencia de conducir. Así lo confirmó mediante un reciente video publicado en su cuenta de Instagram.

Las buenas noticias desde el Facilón

«Voy en camino a uno de los días más importantes de este año. Voy tiritando… voy como si fuera a graduarme o a recibir un título», había adelantado Naya Fácil en horas de este viernes, a través de las historias de su red social.

Hasta que más tarde, durante el transcurso del día, la chiquilla compartió un registro confirmando la segunda fue la vencida para ella.

«Oficialmente, tengo mi licencia de conducir. ¡Párenme ahora poh’!», expresó la influencer en un video, donde se le puede ver con el documento ya en la mano. Además, junto con la gran noticia para sus fanático, Naya Fácil acabó con toda posible especulación y dijo «no es movida, es totalmente legal», agregó según señaló Corazón.

Naya Fácil sintió el «choque»

Después de contar la gran noticia en el video que sumo miles de reproducciones, la influencer expresó su felicidad en sus historias de Instagram.

«Por fin voy a manejar tranquila (…) Esto es muy importante en mi vida, soy adulta gente», señaló la chiquilla antes de comunicar el «estreno» de su licencia de conducir.

«Conchetu… me acaban de chocar el espejo (…) Venía para acá y el feo culi… No sé. Me cargan que anden apurados», reveló Naya Fácil grabando las consecuencias en uno de los espejos de su querido Facilón tras el impacto.

Además, la influencer pidió ayuda a sus seguidores, para buscar el arregló de su querido autito, ya que el responsable del choque a su auto no paró a hacerse responsable de la situación. «La media inauguración conchetum… Que rabia (…) Ojalá tenga un pésimo día», señaló la chiquilla indignada.