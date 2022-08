Alex Gárgolas responde con todo a los insultos de fans chilenos: «Sigo siendo millonario»

Alex Gárgolas dejo caer una gigantesca bomba hace un par de días, entre los artistas urbanos chilenos y los fanáticos nacionales. Todo después de asegurar que con su álbum (cancelado), se vería quienes sonarán de forma mundial y quienes solo se quedarán en Chile.

Esto no cayó bien en la mayoría de los cantantes nacionales, quienes se bajaron del álbum y los que no estaban en el proyecto, expresaron su opinión sin filtro en las redes. Artistas de la talla de Pablo Chill-E, Paloma Mami, Pailita, King Savagge, Young Cister, Bayron Fire, Balbi El Chamako, entre otros, no dejaron pasar la situación.

Además, tras las opiniones de Brytiago, Juank El Problematik, Nio García, Tito El Bambino y Don Omar, el mismo Alex Gárgolas salió a pedir disculpas, aunque de una particular forma: pidió perdón, pero aseguró que los fans nacionales no aceptarían sus disculpas. Y así fue.

Las nuevas declaraciones de Alex Gárgolas

El reconocido productor puertorriqueño utilizó su cuenta de Instagram para realizar una transmisión en vivo, donde se refirió a su relación con los fanáticos chilenos.

«Me puede insultar como ustedes dicen: ‘malaya’, ‘por el pi…’, por el ‘ña…’, por todo y mi estilo de vida no me lo van a cambiar. Sigo siendo millonario», expresó Alex Gárgolas según rescató la cuenta de TikTok «bonillaman».

Pero no se quedó ahí, ya que siguió manifestando su «despreocupación» por los malos comentarios y habló de sus buenas impresiones sobre los representantes chilenos en la música.

«Mis respetos a los artistas de Chile que siempre conocí. Cené con Pailita… no se dio el negocio del álbum, pero si mi amistad está», señaló el productor boricua.

Asimismo, Alex Gárgolas continuó dejando en claro quienes llegaron a trabajar a Puerto Rico. «Pailita firmado con nosotros (Rimas), Cris MJ firmado con nosotros, Bryan Gospeel firmado con nosotros, ‘Magiconthebeat’ firmado con nosotros. Entonces… ¿Necesitan o necesitan de PR?», cerró consultando de forma desafiante a quienes lo insultan.