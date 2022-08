Besos y perreo: El prendido carrete de Bad Bunny que se hizo viral

Bad Bunny sigue siendo uno de los más artistas latinos más importantes del mundo. El puertorriqueño posee más de 60 millones de oyentes mensuales en Spotify, y más de 25 millones de seguidores en su TikTok. Es por lo anterior, que cada paso que da el cantante urbano es noticia entre sus fanáticos.

Esto último se vio reflejado en una de las últimas presentaciones de la voz de «Me Porto Bonito» en su país natal. Bad Bunny dijo presente en el Fifty Eight, un importante local nocturno de San Juan, la capital de Puerto Rico. Allí dejó las grande entre sus fanáticos, después de que se viralizaran varios momentos de la noche.

El prendido carrete al que asistió Bad Bunny

Un influencer puertorriqueño compartió varios registros de la alocada noche que vivió el cantante. En primera instancia, se debatió un caso de «acoso» contra Bad Bunny, ya que una chiquilla le habría robado un beso. «Claramente se nota que el se queda “Que carajos” 🤦🏻‍♂️», señaló en Twitter el influencer que rescató el video.

Sin embargo, horas más tarde que el mismo internauta de nombre Carlos Iván, subió otro registro donde Bad Bunny besa apasionadamente a la misma mujer que antes «le había robado un beso». «¿QUIÉN LE DIO EL BESO A QUIEN? VETE PAL🚨», lanzó el mismo influencer puertorriqueño mediante la red social.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que el carrete subió de tono y una chiquilla se emocionó mucho al perrear con el «conejo malo» al ritmo de «Tití Me Preguntó», uno de los últimos temas de Bad Bunny. «Yo no creo que ella sea una fan, pero como quiera se nota al final que Bad intenta sacarle la mano», señaló el influencer sobre el agarrón sin consentimiento de la mujer.

Otro momento de la noche, fue registrado por otra influencer puertorriqueña, quien grabó dos minutos de la voz de «Moscow Mule», compartiendo con la gente y bailando con una tercera mujer, también con «Tití Me Preguntó» de fondo.