Kathy Orellana y el proceso de su rehabilitación: «De repente me fumó un cañito para relajarme»

Kathy Orellana comenzó el proceso de rehabilitación de su alcoholismo, tras recibir la orientación de nuestro querido Daniel Fuenzalida y el centro ContrAdicción. Esto fue aclarado por la misma cantante hace un par de días, mediante su red social.

«Lo mío puntualmente es copete nomás. Pa’ que no piensen que soy jalera y toda la we… o pastera, pero lo mío es copete no más y la mayoría te dice cosas preciosas, pero igual con la frente en alto. Voy a volver a cantar, se vienen sorpresas», detalló la chiquilla recientemente.

Asimismo, Katherine Orellana ahora actualizó a sus fanáticos lo que ha sido el proceso de su rehabilitación. Esto a través de una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram.

Kathy Orellana actualiza a sus seguidores sobre el avance de su rehabilitación

«Fumar tabaco, tabaco natural. Es más rico sí, pero se apagan a cada rato, ningún brillo. Igual hace menos daño y se gasta menos plata», comenzó diciendo Kathy Orellana sobre la recomendación que le hicieron.

Del mismo modo, según rescató Corazón, aseguró que realizaba la transmisión en vivo porque hace mucho tiempo que no hablaba, y que ahora, se sentía un poco más «serena».

«No, no estoy consumiendo nada, igual de repente me fumó un cañito para relajarme. Como forma de S.O.S», dijo la artista chilena de forma tajante.

Kathy Orellana también habló de los momentos que ha tenido que pasar en los últimos días. En esa misma línea, aseguró que estaba convencida de que todo lo que le ha ocurrido durante el último tiempo, es lo que tenía pasar.

Además, para cerrar, respondió a un comentario mala onda que dijo que tenía la «cara distorsionada». No le afectó y contestó «será porque toy lucida jajaja y antes no jajaja», concluyó entre risas no pescando el ácido comentario.