«Perdóname Chile»: El mea culpa de Alex Gárgolas tras la polémica discusión en redes

Alex Gárgolas inició una «guerra» cibernética el pasado miércoles 3 de agosto, cuando se refirió a su trabajo con artistas nacionales, en el marco de lanzamiento de «Reggaetón Chileno Vol. 1″ (que ya no verá la luz).

Todo escaló después de las reacciones de los cantantes urbanos chilenos, además de las respuestas y las «vueltas de chaqueta» del productor puertorriqueño, quien hacía alusión a la unión entre Chile y Puerto Rico, y después insultó a los fanáticos nacionales por los supuestos ataques a los artistas boricuas.

Finalmente, de la mano con la cancelación del álbum, los artistas nacionales se bajaron del proyecto. Incluso, varios cantantes puertorriqueños como Brytiago, Juank El Problematik, Nio García, Tito El Bambino y Don Omar, se refirieron a la situación. Mientras que durante el pasado domingo en la noche, fue el turno de Alex Gárgolas, quien mediante un video en su canal de YouTube habló claramente sobre el tena.

Su viaje a Chile y su amistad con artista nacionales

El productor puertorriqueño aseguró de entrada que no dará más entrevistas y que pese a todas las explicaciones, los fanáticos no van a estar «complacidos» con su punto de vista. Asimismo, señaló que su reciente viaje a Chile no fue para sacar dinero, sino que en ese trayecto, firmó con dos artistas: uno argentino y otro chileno (Gospeel). Por lo que el EP y posterior álbum nacional, nació de forma orgánica.

Además, aclaró que con artistas como lo son Cris MJ, Young Cister, Pailita, Standly mantiene una buena amistad. «Hay que saber separar la amistad, que es una cosa, y los negocios otra. Por más diferencias, que ellos se hayan bajado del álbum están en todo su derecho, siguen siendo mis amigos», expresó Alex Gárgolas asegurando que está abierto a trabajar con ellos en el futuro.

Alex Gárgolas pide perdón

Del mismo modo, el puertorriqueño apuntó a los comentarios de los fanáticos chilenos y que se dejó llevar por la situación. «Me dejé llevar por el impulso, la presión de los fanáticos y los comentarios. Se supone que un productor, de una trayectoria de 30 años, con corazón de hierro, flaquee y me dejé llevar por impulsividad», reconoció respecto a su mala respuesta a los fans chilenos.

Asimismo, Alex Gárgolas aseguró que su mala reacción se debió a que pasaron a llevar a Puerto Rico, ya que muchos decían que Chile no los necesitaba. También aseguró que estaba dolido con sus colegas boricuas que apoyaron a Chile (aunque estaban en todo su derecho).

«¿Quieren escuchar un perdón de Alex Gárgolas? ¿El único perdón que ha pedido en su trayectoria? Perdóname Chile. Aunque yo sé que en el fondo de su corazón no me van a perdonar, porque es un público completamente agresivo», declaró el productor puertorriqueño aclarando también de que hay varios fanáticos buenos de nuestro país.