Fran García-Huidobro y grave enfermedad que vivió en el pasado: «Tomaba más que lo que comía»

Durante este domingo 11 de septiembre se emitirá un nuevo capítulo en «De Tú a Tú». Pues en el próximo episodio del espacio conducido por Martín Cárcamo, el animador irá a conocer la casa de Fran García-Huidobro.

Además de hablar de su infancia, marcada por la temprana separación de sus papás y por la rebeldía escolar, la «Dama de hierro» recordará su juventud, cuando tuvo pololeos con varios actores de la televisión chilena.

Fran García-Huidobro y sus diversas relaciones con famosillos

«Entré a la tele y al tiro me puse a pololear con Cristián de la Fuente, como 4 años. Éramos jóvenes, él se fue a EE.UU., las relaciones a distancia son complicadas, y me porté mal. Y lo he pagado con creces», confesará.

Asimismo, también recordó su pololeo con Jorge Zabaleta poco más de dos años. «Yo con Zabaleta lo pasé la raja, y creo que eso al final es lo que nos pasó, que éramos más amigos que pololos», indicará.

El problema de salud de la actriz

Además, la ex jurado de «Aquí se baila» revelará los duros momentos que vivió en 2019 cuando una falla multisistémica casi le cuesta la vida y la tuvo hospitalizada por un mes.

“Yo tengo recuerdos de que me ofrecieron la comunión y la rechacé. Una muere con las botas puestas. Si te ofrecen la comunión, que es como se le dice ahora a la extremaunción, es que te estás muriendo”, señalará García-Huidobro. Además, explicará que la causa de su enfermedad fue su mal estado físico y nutricional.

«Yo soy una persona que se alimenta muy mal, no hago deportes, tomaba mucho trago en esa época, tomaba más que lo que comía. El trago es algo social, entretenido. En cambio, comer para mí es como ducharme», confesará la Dama De Hierro.

Del mismo modo, la actriz también señalará «no tengo anorexia, porque no me veo gorda, ni soy bulímica, porque no vomito la comida. Simplemente, encuentro que comer es un trámite, como dormir», confesará.

Su enfermedad, dirá, le sirvió para reconciliarse con su mamá, tras años peleadas. «Cuando yo estaba en la clínica enferma no recuerdo haber abierto un ojo sin ver a mi mamá allá sentada», explicará Fran.

Respecto al mismo tema, igualmente añadirá: «Tengo la mejor mamá del mundo. Pocas veces le di a mi mamá el lugar que ella se merece. Mi mamá es la media mamá. Desde el 3 de enero de 2020 no hay un día en que no llame a mi mamá, y hoy somos cómplices”, explicará.

El vínculo con el JC qué le dicen

También revelará la importancia que tiene hasta el día de hoy su ex pareja y padre de su hijo, Julio César Rodríguez, en su vida.

“Yo lo amo. Julio es parte de mi familia. Es una persona muy importante en mi vida y en la vida de Joaquín», comenzará diciendo la actriz respecto su relación con el JC que le dicen.

Igualmente, Fran García-Huidobro continuará diciendo: «Es una familia muy rara, lo que está perfecto, porque la gente tiene que acostumbrarse que las familias no son lo que nosotros creíamos antiguamente. Joaquín tiene una familia muy rara, pero no sé si gente que lleva tanto tiempo casada se lleva tan bien como yo con su papá», indicará.