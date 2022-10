Begoña Basauri chocha con los primeros movimientos de su bebé: «Me hace vibrar de felicidad»

Begoña Basauri está pasando por un gran momento a sus 41 primaveras, y no solamente por el gran debut de «Juego Textual» a través de las pantallas de Canal 13. Esto ya que su felicidad también pasa por el avance de su embarazo de su bebé en camino, que ya está experimentando sus primeros movimientos en el vientre de su madre.

«Acostarme y que te muevas como una loca feliz dentro mío, me hace vibrar de felicidad. Gracias Dios mío por permitirme vivir esto», señaló la actriz en una reciente publicación, subida en las sus historias de Instagram. Misma plataforma en la que compartió la gran revelación del sexo de su bebé y su primera «pataditas» en el vientre de Begoña Basauri.

La felicidad de la actriz por las pataditas de su bebé

«TE SENTÍ💖💫🤰🏽», comenzó diciendo Begoña Basauri hace un par de días, muy feliz por las tiernas señales de vida que da su retoña.

«Hace un par de noches me acosté y sentí unas burbujitas qué nunca había sentido. Puse las manos en mi vientre y dije: quiero sentirte. Me respondiste con una suave patadita como diciendo: ‘Sí, estoy aquí’💫🐣», relató la actriz en su cuenta de Instagram.

Junto con lo anterior, la intérprete nacional continuó expresando cómo fue sentir por primera vez a su bebita que viene en camino. «Es una sensación maravillosa saber que vas creciendo dentro de mí y que ahora puedo sentirte más claramente. Esa idea etérea, mágica y llena de anhelos de a poco se va volviendo realidad. Te estás haciendo cada día más real💖», complementó la actriz en la emotiva publicación.

«Ahora sé que te gusta que me mueva mucho, porque cuando estoy tranquila te mueves tú como diciendo ‘ey quien apagó la música’. Sé que me escuchas y también que hay sabores que te gustan más que otros porque los celebras bailando», expresó Begoña Basauri, junto con agradecer a la «nueva Begoña que no sabía estaba dentro de ella» e interactuar con seguidores, respecto al mismo tema.

«¿Y ustedes se acuerdan cuando se movió por primera vez su 🐣? ¿Qué sintieron?», preguntó la panelista de «Juego Textual» para cerrar la sentida publicación de su bebita.