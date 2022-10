Daniel Fuenzalida y su preocupación por el cambio climático: «Tiene que haber una conciencia real»

El cambio climático y calentamiento global son unas de las grandes amenazas que nos enfrentamos como humanidad. Es por eso que la 92.5, mediante el locutor, Daniel «Ex Huevo» Fuenzalida, invita a todos los auditores a cuidar el planeta.

«Yo siento que hay que hacer por nuestra casa. Es super cliché esto, pero cuando uno dice ‘es nuestro planeta, es nuestra casa’, y cuando uno dice que ‘se está enfermando’, se está enfermando nuestra casa. O sea, se están enfermando nuestros hermanos, nuestros hermanos que son vegetación, que son fauna», comenzó diciendo nuestro Huevito.

La invitación de Daniel Fuenzalida

Junto con Anglo American, nuestro Huevito comenzó explicando lo que conocía por cambio climático, en el marco de la campaña «#LoCambiamosTodo».

«Cuando uno va viendo, según las estaciones que esto se incrementa, que esto tiene obviamente unas consecuencias para nosotros mismos, inmediatamente uno dice ‘esto es cambio climático'», expresó nuestro querido locutor de «Central RadioActiva».

Daniel Fuenzalida aseguró que le encantaba visitar la Patagonia y que él se iba dando cuenta de los cambios en la zona. Además, de uno es responsable de informarse y tomar acciones ligadas a como enfrentar el cambio climático.

«… no hay acciones como de verdad, o lo hago un rato, lo hago por una temporada, después se me olvida. He visto personas que también lo hacen como de moda. No, tiene que haber una conciencia real de nosotros, aportar a este planeta que se está enfermando», analizó el Huevito sobre el importante desafío que nos enfrentamos como sociedad.

Para finalizar con sus declaraciones, junto con un par de imágenes, Daniel Fuenzalida entregó un par de palabras al cierre: «De alguna manera, ojalá pudieran alcanzar a tener un planeta como el que recibimos nosotros, las generación que vinieron antes que nosotros, no sé si había más conciencia o no, pero se cuidaba mucho más el entorno», indicó el «ex Huevo» quien dirigió su preocupación con relación a las generación venideras.