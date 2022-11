El mea culpa de Jordi Castell por fuerte insulto a Raquel Argandoña

TV+ tuvo su reinvención en la pantalla chica tras el abrupto final de Me Late, fichando a figuras como Raquel Argandoña, José Miguel Viñuela, Jordi Castell, entre otros. Y precisamente, la Quintrala ha dado mucho que hablar del mismo modo que ocurrió hace poco, cuando el fotógrafo realizó un mea culpa sobre un antiguo insulto dirigido a la Raca.

«A ofensas públicas, disculpas públicas», comenzó diciendo Jordi Castell a través del panel de «Tal Cual», espacio prime de la ex casa televisiva de Daniel Fuenzalida.

Las disculpas de Jordi Castell en las pantallas de TV+

Junto con lo anterior, el fotógrafo señaló: «cuando yo empecé hace 22 o 24 años en televisión, era panelista de un Festival de Viña y a ti te traté de jurel con retención de líquido», rememoró Castell en el programa de conversación.

La Raca recordó con claridad esta situación y entregó todos los detalles para aquellos que no sabían o no recordaban este momento.

«Sí, me trataste de jurel. Fui con un vestido negro de látex y andaba una peluca negra como Cleopatra. Fue este que tengo al lado (…) Cómo no iba a cachar si salió en todos lados, en todos los diarios. Yo no le dije nada», dijo Raquel Argandoña, consignó La Cuarta.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la el mismo Jordi Castell recordó las flores que le tiró la Quintrala pese al insulto público.

«Pasa como un año y medio, en la extinta revista Glamorama a Raquel la entrevistan. Ella opina sobre el mejor vestido de la televisión chilena y me nombra, ahí yo dije que fue el mejor cachuchazo que me han dado», recordó, dando a entender que no hubo rencor por parte de la mamá de Kel y Nano Calderón.

Después del sincero intercambio de palabras entre los panelistas de Tal Cual, José Miguel Viñuela salió al baile para bromear con el tema.

«¿Tú le dijiste jurel, jurel o jurel tipo salmón?», lanzó el ex conductor de Mekano. Asimismo, la Raca se tomó la talla con humor y reveló la razón por la que no guardó rencor.

«No, me dijo jurel, no más. Es bastante rico el jurel además. Por mucho menos han desaparecido algunos (…) Le vi futuro a este cabro y se lo perdoné», cerró Raquel Argandoña en el espacio de TV+.