Naya Fácil confirma su retorno a la creación de contenido para adultos: «Voy a ser fácil, pero no gratis»

Naya Fácil ha dado que hablar durante el último tiempo, tanto por sus novedades con el «Facilón», por rifar su departamento y gracias a sus dramas amorosos. En este último sentido, la chiquilla no ha tenido buena suerte en el último tiempo, por lo que tomó una tajante decisión al respecto: ahora utilizará a los hombres por un bien económico.

Así lo confirmó la influencer en sus redes sociales, ya que después de una prendida noche de carrete, Naya Fácil aseguró que volverá a vender contenido para adultos.

Recordemos que ella se hizo conocida por esta vía hace un par de años, y ahora que «dejó de creer en el amor», decidió volver a activar este sustento económico. Aunque ahora dejó bien en claro que volverá a juntarse con hombres, pero ahora con el fin de grabar registros subidos de tono y cobrar por esto.

«Si yo hacía esto antes, por qué ando haciéndolo gratis con locos, por qué no me grabo y les saco provecho a los giles cu… si pa’ eso sirven los hombres, los hombres no sirven para nada más. Si un hombre puede cagarte, te caga (…) los hombres son califas por naturaleza», señaló la chiquilla según consignó Corazón.

Naya Fácil está de vuelta en el contenido más cochinón

La influence no se quedó solo en su anuncio, ya que entregó más detalles del modo en que ella operará en esta nueva era subida de tono.

«Físicamente, no estoy así muy linda ni nada, pero quiero informarles que yo Naya Fácil, voy a ser fácil, pero no gratis. Voy como a volver a eso, porque me di cuenta en la mañana, dije ‘sabes que, voy a volver a hacer contenido con chicos de Twitter y cosas, hacer juntas y distintas cosas con ellos'», detalló.

Pese a sus intenciones, no hay nada concreto todavía, ya que aún le falta buscar la plataforma que tendrá sus registros en internet. «Una cosa que disfruto hacerlo, me di cuenta, así que ahora justo hay un chico con el que estoy hablando para que nos juntemos, para ver que se hace, no lo he visto ni nada, pero solo quiero su miembro», complementó la influencer en las historias de su perfil de Instagram.

Naya Fácil dejó bien en claro que en esta ocasión, no ofrecerá servicio de escort, ya que solo será contenido a cambio de una suscripción de pago. «O sea, me junto con locos, me lo hacen gratis, pero yo lo grabo y eso. Voy a buscar cuál plataforma es la más adecuada», reveló.

«Porque siempre lo estoy haciendo con locos distintos y no estoy sacando provecho, pa’ mi hacerlo en privado, a mí me gusta mucho que me miren, quizás no soy la gran cosa, pero me gusta, me agrada. Entonces eso les quería dar a conocer, por si me ven en cosas raras, pero no servicios ni nada, porque ya no estoy apta para esos trotes», confesó Naya Fácil en su red social.