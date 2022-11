Pollo Fuentes y la sincera confesión sobre la lejanía con su familia: «Me complica la soledad»

Socios de la Parrilla tuvo un nuevo capítulo este jueves, donde Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibió a dos queridos artistas nacionales: Gloria Simonetti y José Alfredo «Pollo» Fuentes.

A diferencia de otros capítulos, el programa comenzó con los artistas interpretando la canción «Volver, volver», e inmediatamente después, los anfitriones le dieron la bienvenida a los cantantes.

Igualmente, los invitados del espacio de Canal 13 conversaron sobre distintos aspectos que marcaron sus más de 55 años de amistad. Fuentes y Simonetti también recordaron sus giras en la década de los 60, hablaron de como pasaron la pandemia y también hablaron de un tema específico: la soledad.

La cuestionada relación de Simonetti

En la sección «Seamos Claro», Gloria Simonetti contó que hace un año terminó una relación de seis años con un hombre 20 años menor que ella. Enfatizó que «la sociedad me da un poco lo mismo, si voy a vivir lo que me queda de tiempo, pensando lo que piensa el otro de mí, o sea, no voy a vivir». Confesó que al principio pasaba por ser un tema llamativo, pero después las cosas se tranquilizaron.

«Fue una relación fantástica, de mucha química. Él es un tipo maravilloso, tengo los mejores recuerdos y seguimos siendo muy buenos amigos», dijo la artista.

El Pollo Fuentes se sincera en la pantalla chica

Por su parte, en «Socios de la parrilla», Fuentes comentó que le gusta más el romanticismo, revelando cómo está sintiéndose: «Estoy solo, este último tiempo he sentido más fuerte la soledad. Confieso que estos últimos días cuando se abre la reja del estacionamiento me duele la guatita. Voy a estar solo, quiero dormirme luego», confesó el cantante.

En relación con la soledad, mencionó que dos de sus tres hijos viven fuera de Santiago, pues su hija Natalia vive en San Pedro de Atacama y su hijo mayor en Houston. «Pero lo que más me llena son mis nietos, son una felicidad inmensa. Entonces no estar con ellos me complica. Veo los videos y me dan ganas de llorar», declaró el «Pollo».

«Es complicado, me complica la soledad. El hecho de sentir que no tienes la misma capacidad física de antes. Me complica la cosa económica, para mi familia siempre he sido el pilar y me asusta no poder darle todo lo que a mí me gustaría. Es una presión que me hago yo mismo», indicó.

También señaló que con Isabel, su exesposa y madre de sus hijos, tiene una muy buena relación: «ella es fantástica, pero no es lo mismo, el hecho de estar separados tanto tiempo y ya no estar juntos también me asusta», cerró José Alfredo Fuentes.