Un concierto de película: C. Tangana cierra su gira con broche de oro en Chile

C. Tangana vino a Chile el pasado 23 de marzo para realizar su show en el Movistar Arena, en el marco del Festival Fauna Otoño 2022. Sin embargo, todavía faltaba el show de «El Madrileño» en solitario para cerrar con broche de oro su «Sin Cantar Ni Afinar Tour», y así ocurrió.

El artista español volvió a Santiago de Chile para conquistar nuevamente a sus fans nacional, pero con un extenso concierto que duró cerca de dos horas, y que encantó a miles de asistentes que llegaron en masa al recinto capitalino durante la noche del pasado martes 29 de noviembre.

Un show digno de la pantalla grande

Fueron pasadas las 21.20 horas cuando, después de una espera prolongada, El Madrileño dijo presente en el Movistar Arena y se produjo el reencuentro con sus fans, mediante el tema que inicia sus recitales: «Still Rapping».

Desde ese instante, solo vinieron grandes momentos para el recuerdo de los asistentes al concierto. C. Tangana entregó una variedad de sonidos, como el flamenco, bachata, muchos sonidos urbanos.

Pero eso no es todo, ya que «Puchito» (apodo familiar y actual del español), interpretó varios éxitos como «Párteme La Cara», «Ateo», «Demasiadas Mujeres», «Ingobernable», «Nunca Estoy», «Antes De Morirme» y «Tu Me Dejaste Querer». A estas canciones, El Madrileño también sumó «Suavemente» de Elvis Crespo en forma de un cover que prendió a todo el Movistar Arena, en el show 40 de C. Tangana, durante este 2022 y último del «Sin Cantar Ni Afinar Tour».

Además, un aspecto no menos importante a considerar es que todo el show se lleva a cabo prácticamente en una película exhibida en la pantalla gigante montada sobre el escenario y para todos los fanáticos. Esta narrativa fue protagonizada por el mismo artista español. Fueron las voces femeninas y masculinas como la de Ismael de La Rosa, y la figura de Javier Dichas, el actor que se hizo de camarero y que puso la puso cuota lúdica al evento, que complementaron e hicieron más que increíble el cierre de la gira de un artista tan completo como C. Tangana.