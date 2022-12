¿Dejarán YG?: Blackpink impacta al mundo del K-Pop tras posible cambio de empresa

La reconocida banda femenina de K-Pop, Blackpink, no solo impacta con los increíbles números de sus lanzamientos musicales. Durante la última jornada se comenzó a rumorear que ellas dejarían la empresa con la que debutaron en 2016 con los «BOOMBAYAH» y «WHISTLE».

Durante la última jornada las especulaciones apuntaron a que el famoso grupo surcoreano dejaría YG Entertainment para integrarse a The Black Label. Cabe recordar que esta última fue fundada por el productor Teddy, como filial de YG. Sin embargo, según señala Unnie Pop, ya que la empresa matriz pasó a tener de un 50% de The Black Label a entre 20 y un 50% de las acciones.

Es por esto que los rumores causaron tanta expectativa, por lo que un representante de YG Entertainment salió a aclarar la situación de forma casi inmediata.

«No hay nada que pueda confirmar con respecto a las noticias. Lo que puedo decir es que nuestros contratos con los miembros aún no han terminado. Es difícil confirmar si firmarán con The Black Label o no después de que finalicen sus contratos», señalaron desde la conocida empresa junto a otras como JYP Entertainment (Stray Kids y Twice) y SM Entertainment (Red Velvet y Super Junior).

El éxito incomparable de Blackpink

La agrupación conformada por Rosé, Jennie, Jisoo y Lisa debutó el 8 de agosto de 2016, y desde ese momento no ha parado de romper los números de streams y visualizaciones en distintas plataformas.

Canciones como «DDU-DU DDU-DU», «How You Like That», «Kill This Love» y «As If It’s Your Last» son solo un par de temas que han marcado parte de la gran trayectoria del grupo musical femenino que cuenta con dos álbumes de estudio: «The Album» (2020) y «Born Pink» (2022).

A lo anterior se suman colaboraciones con artistas de la talla de Dua Lipa, Cardi B, Lady Gaga y Selena Gómez.

Actualmente se encuentran en la gira mundial (la segunda del grupo) denominada «Born Pink World Tour» con inicio en Corea del Sur y pasos por Norteamérica y Europa. Aún quedan dos ciclos por Asia y otro en Oceanía que termina en junio de 2023. Es por esta razón que los fans a nivel nacional aún esperan un anuncio para Latinoamérica en el transcurso del año entrante.