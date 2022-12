Diana Bolocco rompe el silencio tras polémicas declaraciones de Cecilia Bolocco

Fue a fines de noviembre cuando Cecilia Bolocco se metió en el tremendo tete, después de realizar unas declaraciones que no cayeron bien en un amplio grupo de personas. En ese contexto, su hermana Diana, no se había referido al tema hasta ahora, en el marco de su aparición en Juego Textual.

La ex animadora de espacios como «MasterChef» y «Vértigo» en Canal 13, dijo presente en la segunda patita de la semana del espacio conducido por Sergio Lagos, donde las panelistas Katty Kowaleczko, «Tita» Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, «Pepi» Velasco, «Chiqui» Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez recibieron a la conductora de tevé.

¿Cuál fue la respuesta de Diana Bolocco a la polémica de su hermana?

Fue en la primera sección de la noche titulada «Campo Minado», donde Rayén le preguntó a la ex conductora de Vértigo por las declaraciones de su hermana Cecilia que causaron polémica hace un par de semanas por ser acusada de discriminar a las mujeres con sobrepeso.

Al respecto, Diana opinó que no le corresponde juzgar lo que ella declaró. «Ella solita lo dijo, hizo un live y explicó lo que le había pasado. Estoy segura de que lo que dijo no lo hizo con la intención de dañar a nadie. Yo voy a estar con ella siempre», sostuvo.

Acerca de las críticas que Cecilia recibió por lo que dijo, Diana señaló que fueron feroces.

«Las redes sociales son muy positivas, abren un espacio de intimidad precioso, pero tienen un lado B muy cruel. Mucha gente le dijo a mi hermana cosas terribles, horribles, entonces me parece que hay una doble cara, y si pides respeto no puedes insultar», declaró Diana Bolocco.

Asimismo, la animadora señaló: «la cultura de la cancelación me parece que tenemos que revisarla, pensar que no tenemos derecho a pedir perdón, a cambiar o a evolucionar me parece peligroso», opinó.