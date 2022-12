«Eres espectacular»: Fran Undurraga deja la escoba con sensuales fotitos

Fran Undurraga sigue dejando la patá sin excepciones en su cuenta de Instagram con más de un millón y medio de seguidores. Esto pese a las críticas que ha recibido últimamente relacionadas con su cuerpo.

Sin embargo, la chiquilla no para de enamorar a los fieles cibernautas que ven sus fotitos, mediante distintos tipos de publicaciones en las que luce su sensual figura.

Las postales de Fran Undurraga que subieron la temperatura

Después de dejar la patá con una incendiaria fotito en la que encendió las redes con una polera transparente, la creadora de contenido erótico en Unlok sorprendió tanto con fotitos en ropa interior, traje de baño y con un escote que dejó poco a la imaginación de sus seguidores.

Todas las publicaciones sumaron más de 40 mil corazones cada una. Y, además, rozaron las mil reacciones, en las que predominaron como siempre, los piropos para Fran Undurraga.

«Ahhh bueno guapísima 😍»; «Mamacita!!! ❤️»; «Que sexy Fran 😍😍🔥🔥»; «❤️🔥👏 eres perfecta»; «Que hermosa te ves con tu traje de baño negro❤️»; «Eres la mujer más hermosa 💓», fueron parte de los buenos comentarios para la chiquilla en su perfil.

La potente respuesta de la chiquilla en su red social

Pero no todo en la red social de Fran Undurraga es positivo. Fran Undurraga hace poco respondió con todo a los comentarios mala onda en su cuenta de Instagram.

«Me encanta ser como soy, sexy, pechugona, etc. Me siento bien por dentro y por fuera, y eso es lo importante», lanzó la ex chica reality en su plataforma social.

Junto con lo anterior, Fran Undurraga le entregó un claro consejo a sus fieles seguidores. «¡Si usted quiere mostrar las fotos que quiera en su insta, hágalo! (…) Pero aprendamos a respetar la libertad de los demás y a no a ser ‘doble estándar'», complementó la modelo en su Instagram.

Asimismo, para finalizar con su respuesta en redes, la chiquilla dijo: «raro sería que no tuviese venas», cerró Fran Undurraga en su descargo, adjunto la postal que sembró la discordia en su perfil.