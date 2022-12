«Estaba cada vez más neurótico»: Carlos Díaz se confiesa sobre su rol en Verdades Ocultas

La noche del último lunes del 2022 se llevó a cabo una nueva edición de Juego Textual. La primera patita de la semana contó con la participación de Carlos Díaz, conocido actor nacional y dueño de varios conocidos papeles de distintas producciones de la pantalla chica.

Aunque su papel más mediático del último tiempo fue claramente «Leonardo», el villano de Verdades Ocultas. Fue la gran relevancia de este aspecto que la primera sección de la noche, denominada «Campo Minado», abordó este tema de la mano de la cantante, María Jimena Pereyra.

Las consecuencias para Carlos Díaz tras interpretar su importante rol en Verdades Ocultas

«Me gritaban ‘asesino’ en la calle», sostuvo el actor, indicando que el personaje partió simplemente como un policía con un trastorno obsesivo compulsivo.

«De a poco empezó a crecer, a tener otras psicopatías. Todo estaba en el texto. Lo entretenido es que era como la vida misma, que no sabes lo que iba a pasar», explicó el intérprete nacional.

Carlos Díaz confesó ser un poco obsesivo también en su labor en la teleserie, al punto que en plena pandemia se le ocurrió hacer una dieta, lo que tuvo consecuencias en su personalidad.

«Estaba con una obsesión con el gimnasio y se me ocurre hacer una dieta sin carbohidratos y sin azúcar. A mí me gusta lo dulce, el pastel, el chocolate, los postres, entonces se me baja el azúcar y me pongo muy desesperado, estaba enojado por todo. El azúcar es una droga, te la bajan y te desesperas», relató el actor.

Además, al no poder salir a la calle, no podía sacarse de encima el papel de Leonardo. «Estaba cada vez más neurótico, más insoportable y más gritón», confesó Carlos Díaz. Incluso, según contó, sólo tras iniciar una rutina de ejercicios online logró manejar su ansiedad.