«Estoy mucho mejor»: Natalia Rodríguez cuenta más detalles sobre su estado de salud

Natalia Rodríguez, también conocida como Arenita por su pasado en el programa Yingo, se vio en la obligación de realizarse una operación de emergencia en Aarhaus, Dinamarca, país en el que reside hace años junto a su esposo.

Con el pasar de los días, la mujer ha contado que ha tenido un avance positivo con su respectiva recuperación.

La operación de Natalia Rodríguez

El pasado lunes 5 de diciembre, la ex pareja de Karol Lucero dio a conocer a través de sus redes sociales que había sido operada en su país por una urgencia médica.

Según contó, la operación se debió a un embarazo ectópico, lo que, según las propias palabras de la mujer «es cuando el óvulo fecundado queda atrapado en la trompa de Falopio».

Por lo mismo, la mujer explicó que tuvo que someterse a la operación en la cual removieron su trompa de Falopio derecha, ya que su vida se encontraba en peligro y no existía otra opción.

La actualización en sus redes sociales

Ayer, la mujer entregó nueva información sobre su salud a través de su Instagram.

Tras la duda de sus seguidores, relató en una de sus historias: “Estoy mucho mejor, gracias por todos los saluditos que me han mandado y a toda la gente que ha preguntado por mi salud”.

Además, explicó “me estoy cuidando, no haciendo fuerza. No puedo ir al gimnasio, ni hacer cosas físicas que me cansen mucho, pero de a poquito me estoy sintiendo mucho más normal”.

Natalia Rodríguez se mantiene en reposo en el país danés, donde vive junto a Jens Bach, su esposo.

Sumado a su operación, la mujer explicó que también dio positivo en COVID. Esto la mantiene con licencia, aunque con la paga normal de su sueldo.

Tal y como explicó, allá la flexibilidad laboral es mayor. “Solo dices que te sientes mal y vas al trabajo cuando te sientas mejor. Ayer trabajé solo 4 horas, hoy un poco más, y así progresivamente», fueron los dichos de la mujer, que consignó La Cuarta.