«Con este cabro no puedo salir a la calle»: Jordi Castell revela cómo fue su breve romance con un escort

Jordi Castell, al igual que Raquel Argandoña, es una de las nuevas caras de TV+, tras su incorporación al programa Tal Cual. Asimismo, el fotógrafo se ha confesado sobre diversos temas de la misma forma que la Raca, ya que después de disculparse con la Quintrala por un insulto del pasado, hizo noticia tras revelar un breve romance que tuvo con una escort.

Fueron solamente tres semanas en las que compartió con el chiquillo, después de conocerla en un cumpleaños de un amigo en común. Esto ocurrió inmediatamente en su regreso a Chile tras vivir en Estados Unidos.

¿Cómo fue la breve relación de Jordi Castell con la escort?

«De repente veo a un cabro buen mozo, y lo que más me gustó fue que nos presentaron y me dijo ‘¿cómo te llamas?’ y a mí eso me ralló, que no tuviera idea quien yo era. Pinchamos, y pinchamos harto. En un minuto le dije ‘nos vamos a mi casa’. Él me dice ‘hay algo que tienes que saber, soy escort’. Lo miré y le dije ‘ninguna posibilidad de que yo te pague’», inició el fotógrafo en Tal Cual.

Además, el panelista del espacio de TV+ continuó relatando lo que ocurrió con el chiquillo. «Me dice ‘yo no te quiero cobrar’. Estuvimos saliendo como tres semanas», señaló junto que revelar que en parte le gusta esta situación (salir con un escort y no pagar).

El fin del romance

Sin embargo, pese a lo anterior, la cosa no duró mucho. «Estuve con freno de mano porque dije ‘yo con este cabro no puedo salir a calle’. Me las puedo dar de muy moderno, pero se me sale lo cartucho», afirmó según rescató Corazón.

De la misma forma, Jordi Castell entregó los detalles de cómo fue el día de la gota que rebalsó el vaso. «Estábamos en mi casa, un día como a las 6 de la tarde. Se había quedado a alojar la noche anterior, porque fue un poco romance, y me dice que se tiene que ir. Le dije ‘¿te tienes que ir a trabajar?’, y me dijo ‘sí'», contó el fotógrafo.

Jordi Castell se confesó sobre los inconvenientes que comenzó a presentar. «Me costó retomar después de eso, y empecé a chutearlo. Daba morbo hacerle gratis las cosas por las que él cobraba», remató junto con revelar que el chiquillo está estudiando una carrera universitaria, pero que todavía tiene clientes que le pagan miles de dólares por un fin de semana con él.