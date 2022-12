¡La emoción a flor de piel!: Se fueron las 3 últimas Gift Cards de Buale

Esta mañana ¡Radio Activa te cambia la vida! junto a «Buale» tiramos las 3 últimas gift cards de 2 millones de pesitos. La empresa cuenta con más de 8 años en el mercado, surgió por la necesidad de obtener productos de calidad para el hogar de calidad y buen precio.

Mahmud Buale, comentó al aire de nuestra radio que estuvo muy emocionado de entregar los premios. «Me llena de felicidad que los premios se vayan a quienes de verdad lo necesitan», comentó.

Recordemos que durante toda la semana, «Buale» regalo 4 Gift Cards de un milloncito y hoy se fueron las últimas 3 Gift Card de ¡2 PALOS CADA UNA!

La reacción de los tres ganadores de la Gift Card de Buale

Aquí te detallamos las historias de los tres ganadores que respondieron: Radio Activa, 92.5, ¡Solo se vive una vez!, acompañados de el audio.

«Gracias en verdad, habíamos tenido un año difícil»

Verónica Muñoz fue sin duda quien más nos emocionó, estamos muy contentos de haber alegrado su año con la Gift Card de «Buale» que entrega Radio Activa.

Entre risas y llanto, nos contó su nombre y que vive en Talca. «No lo puedo creer», comentó.

«Estaba escuchando y decía que me llamaran que me llamaran, no puedo creerlo, lo había pasado muy mal huevito», agregó nuestra ganadora. «Mande más de 20 mensajes, hoy día mande como 5 dije: me va llamar, me va llamar», manifestó nuestra fiel oyente.

La afortunada le relató a ex Huevito lo mal que lo pasó con su hijo este año. «Gracias en verdad, habíamos tenido un año difícil con mi hijo, le habían pronosticado cáncer, no sabíamos que tenia, todo lo que habíamos ahorrado lo gastamos en él», agregó.

«No le había dicho a nadie en mi casa que estaba participando en un concurso, porque nunca había tenido la suerte de ganar nada. Imagínate llamar a mi marido y decirle que ganamos», le explicó a nuestro locutor.

«No lo puedo creer», finalizó.

El fiel auditor

José Rodrigo Muñoz, también ganó en esta jornada mañanera, un poco en shockeado, nos contó que es un fiel auditor de la radio. «Estamos en la florida, con mi esposa y mis hijos», comentó.

«Muchas gracias, excelente la radio, siempre la escucho. Mandamos al rededor de 15 mensajes. En honor a la honestidad hoy mandamos los últimos dos», agregó José.

«Aprovecho de saludar a mi esposa, a mi hija y a mis hijos», terminó el primer ganador de hoy.

«Este año ha sido pésimo para mí»

Cristián Lira, nuestro segundo ganador se encontraba en camino para comprar las cosas para la cena. «Que bacán», comentó.

«Este año ha sido pésimo para mí, así que bacán», «Voy con un amigo que me acompaña, un saludo a él y a mi familia y amigos, porque se lo merecen», finalizó el ganador de la Gift Card «Buale».

Revisa la transmisión en vivo de los ganadores del día de hoy: