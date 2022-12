«No vamos hablar de eso»: Así fue la primera vez de Raquel Argandoña fumando marihuana

Ya no es noticia que del estelar de TV+, «Tal Cual» salga una que otra anécdota de los animadores, José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, como también de los panelistas rotatitvos, esta vez fue participé Jordi Castell.

En la edición del pasado martes, se encontraban conversando sobre fumar cigarros y las costumbres que ya no existen y están prohibidas como fumar en la micro. También se sumó a la conversación el consumo de Marihuana.

La anécdota de Raquel Argandoña

En un principio la conversación fue enfocada a la adicción del consumo de cigarrillos. No obstante, José Miguel Viñuela traía entre ceja y ceja preguntarle a la animadora si en algún momento había fumado marihuana.

«¿Tú fumaste?«, parte Jordi Castell refiriéndose a un puchito.

A lo que Raquel Argandoña responde que en su vida solo fumó socialmente. «Dos a la semana, después de la primera cirugía te dicen que no es bueno», agregó la animadora.

«¿Qué fumabai? ¿Cigarro?», preguntó Viñuela. En su cara y forma de plantear la pregunta ya sea podía notar la intención.

«Solo Kent y Advance», respondió Argandoña.

Claramente José Miguel Viñuela no se aguantó y lanzó la pregunta. «¿Y pito fumaste?», expresó.

Entre risas y con ganas de cortar el tema, Raquel Argandoña no quiso explayarse mucho. «No vamos hablar de eso, me vino la pálida», dijo la conductora de «Tal Cual».

El ex «Mekano» agregó que a él le pasa lo mismo, nunca pudo fumar marihuana, porque tiene crisis de pánico. «Fume y casi me muero», manifestó.

«Yo creo que no hay que satanizar, perdón que haga apología a la marihuana, pero esta todo en la dosis y me parece muy bien que si te da crisis de pánico no lo hagas», sumó Castell a la conversación.

Posteriormente los integrantes de panel se entablaron a conversar sobre la legalidad de la planta en Chile y la utilidad que tiene para algunas enfermedades.

Revisa acá el programa:

.