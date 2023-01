Compadre Moncho y su relación con el viagra: «Habría que hacer uso de la ciencia»

En una reciente entrevista, el famoso y querido actor nacional, Adriano Castillo, habló en profundidad acerca de lo que fue su reciente relación con Beatriz Alegret.

Además, tocó otro punto interesante, como su relación con la famosa pastilla azul.

Las declaraciones de Compadre Moncho

Como se mencionó en un principio, todo esto ocurrió durante una reciente entrevista para el medio La Hora. La misma dejó varias cuñas interesantes respecto a lo que es su actual vida, tras haber terminado una relación de más de 30 años y su momento actual.

Cabe recordar que la mencionada ruptura ocurrió durante el pasado año 2021, en donde el Compadre Moncho, dio a conocer que su relación había terminado. Según sus propias palabras, el hecho ocurrió por el desgaste que la misma habría tenido con los años.

Actualmente, su expolola, Beatriz Alegret le volvió a abrir las puertas al amor con el periodista Sebastián Saldaña.

Ante esto, el actor habló acerca de su relación actual con su ex. «Sé que está bien, con una nueva pareja y feliz, no he hablado últimamente con ella por razones obvias, pero por lo que me he enterado está muy cómoda. Ahora, si no fuese así, ella sabe que cuenta conmigo siempre».

Posteriormente, se tocó otro interesante tema, en el cual se centraron en la manera en la cual el Compadre Moncho lleva su vida, tanto en el ámbito amoroso, como el ámbito de las «cochinaes».

En un inicio, dijo que actualmente, está disfrutando a más no poder de la soltería. «No me encuentro con pareja, pero soy un picaflor. Voy y vuelvo».

A lo que posteriormente, tocó un temita que llamó mucho la atención. «Por ahora no he usado Viagra, nunca lo he probado, pero si uno conoce a una mujer de 30 años habría que hacer uso de la ciencia. Uno tiene que saber estar a la altura, son performance más importantes. Ahora con mujeres de 50 o 55 años no necesito», fueron sus dichos, según consignó La Cuarta.

