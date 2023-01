¡Dejó la escoba!: Daniela Aránguiz se la juega con coqueto bikinazo desde Miami

Daniela Aránguiz viene dando que hablar hace rato debido a sus distintas polémicas y publicaciones en Instagram. La chiquilla agarró sus pilchas y se mandó a cambiar a Estados Unidos a pasar las fiestas de fin de año, dejando atrás su conflicto con Anita Alvarado.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que a la ex chica Mekano la hicieron pebre por el vestuario que ocupó en un show de Daddy Yankee, en el que lo dio todo perreando. No obstante, las controversias continuaron debido a su encuentro con el ex Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Aunque la influencer parece haber dejado atrás todas las críticas. Esto último ya que Daniela Aránguiz volvió a dejar la patá al posar en traje de baño, pero esta vez no en un concierto. La chiquilla se grabó en formato de selfie bailando en un yate de Miami, luciendo su figura con un bikini negro.

Y como si no fuese suficiente, Daniela Aránguiz sumó más postales a los videos subidos anteriormente, relajada y recibiendo los rayitos del sol con una copa en la mano.

Los comentarios en contra de Daniela Aránguiz tras su foto con el ex mandatario brasileño

Como te mencionamos anteriormente, el registro con Jair Bolsonaro no pasó desapercibido. En ese contexto, se viralizó un video del momento en el que tanto Daniela Aránguiz como Jorge Valdivia hablan con el exmandatario brasileño, después de haber hecho fila para conversar con él.

«Fue a Orlando a hacer fila para tomarse una foto con Bolsonaro como si fuera el ratón Mickey»; «Deja al descubierto su precario nivel intelectual al subir una foto orgullosa junto a Bolsonaro»; «Subiendo foto con Bolsonaro es lo más rancio de lo que va de 2023»; «Excelente momento para que Daniela Aránguiz diga que Bolsonaro es ‘su presidente’ 🤡», expresaron algunos de los cibernautas de forma polémica mediante Twitter.