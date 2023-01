Fran Conserva y la potente reflexión sobre la muerte junto a su madre

En el último capítulo del estelar de Milf a través de TV+, Anzazú Yankovic, entabló en la mesa el tema de la muerte. En ese contexto, la actriz le preguntó a su compañera de panel, Fran Conserva cómo se sentía conversando sobre estos temas.

La actriz por su parte, manifestó lo difícil que es conversar sobre este tema, cuando los padres ya están viejitos y preguntó si era un tema tabú en sus familias.

La confesión de Fran Conserva

«Atroz, atroz, no me gusta. Antes, cuando mi mamá estaba más joven, sí, porque era como algo muy lejano», inició relatando la hermana de Claudia Conserva.

«Ahora la relación de mi familia con la muerte cambió; entonces ya no es como: uno se muere cuando viejo, tomó una connotación de verdad seria», las palabras fueron dirigidas al reciente tratamiento por cáncer su hermana.

«Mi mamá andaba bajoneada el otro día y me dice: quiero que sepas, cuando muera, que yo fui muy feliz contigo, hija. Se empezó como a despedir de mí y me dio lata porque la amo demasiado», agregó Fran Conserva.

«No la soporto, pero la amo con toda mi alma”, remató sobre cómo se llevan ambas. No me imagino la vida sin ella y no estoy preparada para hablar de esas cosas«, finalizó.

Revisa el momento aquí:

El agradecimiento de Claudia Conserva en su nueva vuelta al sol

Haces unas semanas, la presentadora de televisión, compartió una publicación, donde celebró su cumpleaños número 49.

«Ya son 49. Un Cumpleaños donde el mejor regalo es… estar viva! Y no solo eso, repleta de amor y de buenas vibras para mi recuperación», escribió Claudia Conserva en la bajada de la postal que subió de ella misma.

A lo anterior, la ex animadora también sumó diversos agradecimientos para todo el círculo que la ha apoyado en el último tiempo.