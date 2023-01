Globos de Oro 2023: ¿Cuáles fueron las series y películas ganadoras?

La noche del pasado 10 de enero, se realizó La 80° edición de los Globos de Oro. Estos premios consideran lo mejor del cine y televisión que otorga la prensa extranjera acreditada en Hollywood.

Los galardones fueron creados en el año 1944 y se encuentran un nivel más bajo de los Oscar. Esta vez se premió a las producciones cinematográficas y televisivas correspondientes al 2022.

Eso no fue todo, dentro de la ceremonia apareció el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con la finalidad de entregar un mensaje. A través de un video, el mandatario, dijo lo siguiente: «Todos ustedes nos acompañarán el día de la victoria. ¡Salvemos a Ucrania!».

A continuación te dejamos la lista de ganadores:

Cine

Mejor película de drama: The Fabelmans

Mejor película musical o comedia: The Banshees of Inisherin

Mejor dirección: Steven Spielberg, por The Fabelmans

Mejor guion: Martin McDonagh, por The Banshees of Inisherin

Mejor actor de película de drama: Austin Butler, por Elvis

Mejor actriz de película de drama: Cate Blanchett, por Tár.

Mejor actor de película musical o comedia: Colin Farrell, por The Banshees of Inisherin

Mejor actriz de película musical o comedia: Michelle Yeoh, por Everything Everywhere All At Once

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, por Everything Everywhere All At Once

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever.

Mejor canción original: Naatu Naatu (RRR), de Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj.

Mejor banda sonora: Justin Hurwitz, por Babylon.

Mejor película de animación: Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor película de habla no inglesa: Argentina, 1985

Premios a piezas televisivas en los Globos de Oro

Mejor serie de drama: House of the Dragon

Mejor serie musical o comedia: Abbott Elementary

Mejor miniserie o telefilme: The White Lotus

Mejor actor en serie de drama: Kevin Costner, por Yellowstone.

Mejor actriz de serie de drama: Zendaya, por Euphoria.

Mejor actor de serie musical o comedia: Jeremy Allen White, por The Bear.

Mejor actriz de serie musical o comedia: Quinta Brunson, por Abbott Elementary

Mejor actor en una miniserie o telefilme: Evan Peters, por Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Mejor actriz de miniserie o telefilme: Amanda Seyfried, por The Dropout.

Mejor actor de reparto en serie de drama, musical o comedia: Tyler James Williams, por Abbott Elementary.

Mejor actriz de reparto en serie de drama, musical o comedia: Julia Garner, por Ozark.

Mejor actor de reparto en una miniserie o telefilme: Paul Walter Hauser, por Black Bird.

Mejor actriz de reparto de miniserie o telefilme: Jennifer Coolidge, por The White Lotus.

