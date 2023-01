«No sabía qué esperar»: Álvaro Díaz se paseó por la RadioActiva para conversar sobre su relación con Chile

Uno de los invitados especiales del concierto realizado por Young Cister en el Movistar Arena, el cual marcó por llenarse en las dos respectivas presentaciones, fue Álvaro Díaz.

El mismo, aprovechó de darse una vuelta por la Hiperactiva para hablar con Spider G, aunque posteriormente, se tomó el tiempo de hablar en exclusiva con el equipo periodístico de RadioActiva.

«La terapia remix»

Entre los distintos temas que se conversaron durante la entrevista, se habló de uno que para los fanáticos era muy esperado, el nacimiento de «La Terapia remix».

«Yo ya había escuchado de Young Cister, he seguido un poco de lejos la escena chilena, hay páginas en Puerto Rico que postean a los artistas y ahí es que puedo conocer. Porque hay artistas que si no los introduce nadie, no los puedo conocer», expresó en un principio Álvaro Díaz.

Posteriormente, detalló más a fondo. «En una de esas páginas pusieron ‘juntes que les gustaría ver’, entonces habían puesto Alvarito y Cister. Ahí Cister comentó y le di follow y empezamos a hablar, porque no lo había visto en las redes. Entonces ahí nos pusimos a hablar, intercambiamos par de palabras y eso».

Este primer acercamiento, habría sido solo un inicio para un respectivo junte. «Después la misma página publicó un artwork fake, que salía Nicki Nicole, Cister y yo en ‘La Terapia remix’. Entonces ahí yo comenté unos ojitos y todos los fanáticos le empezaron a dar like y se fue un viral que yo comenté en el post».

Según expresó, esto habría hecho que el cantante nacional Young Cister, entrara en acción. «Ahí el Cister me escribe como un sábado y me dice ‘mira bro, si te quieres montar en el tema, hacemos el video el miércoles’ entonces yo estaba en unas sesiones y dije ‘si cancelo la sesión de mañana, puedo hacer esto’, me monto en el avión a los dos días y hacemos el video», contó.

Esto terminó por ser el inicio de un gran final. «Se grabó, se los enviamos, les gustó, nos montamos en un avión, llegamos a Argentina e hicimos el video en Argentina».

¿Nuevos juntes?

Según detalló el artista, posterior a este junto, se había comprometido con Young Cister para estar presente en sus conciertos, algo que finalmente cumplió.

Ante esto, no dudo en expresar su respeto para el artista nacional. «Estamos muy agradecidos con él de estar en uno de los mejores momentos de su carrera y compartirlo con nosotros con el remix de ‘La Terapia’ y también estos primeros dos Movistar, sold out que hizo».

A partir de dicha colaboración, surgió la pregunta respecto a la gran cantidad de colaboraciones que se están dando en el género urbano de latinoamérica, ante lo que dio su opinión.

«Es sumamente importante. Lo que está pasando en Chile es muy bonito, con su sonido, con su sazón, con todo esto que tienen que aportar al mundo y a la música latina. Al igual que Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Argentina, todo el mundo está creando su propio sonido y eso está bien bonito, porque al final lo mantiene todo bien fresco».

Aunque esto no fue lo único, ya que no cerró la puerta a futuras colaboraciones con otros artistas nacionales. «Bueno, realmente (una nueva colaboración) es con todos. Hay mucho respeto, está el Pailita, está el Poli, el Cister, Paloma Mami, Pablito. Nos enseñaron un muchacho hoy que no conocíamos, se llama Easykid, está muy cool y su video tiene lo que debe tener para llamarme la atención».

Además, agregó que ya existen contactos con Polimá Westcoast y que podría caer una segunda canción junto a Young Cister.

Sus presentaciones en Chile

En cuanto a su reciente presentación en el Movistar Arena y su próximo show en el Lollapalooza, Álvaro Díaz habló respecto a las expectativas. «No sabía qué esperar en el Movistar y no sé qué esperar en el Lolla, pero sé que estoy bien ansioso y contento de poder ver al público de Chile, que sé que me siguen y sé que hay un cariño por Alvarito», expresó.

A esto agragó «estoy loco por verlos a todos ahí y poder darles un buen show. Quiero que lo disfruten y que así mismo como se pudo sentir el amor en esas dos canciones del Movistar, se sienta en el set completo».

También se mostró muy comprometido sobre las mismas. «Vamos a hacer el show que hacemos, con ganas de averiguar y conocer qué gusta y qué no gusta. Es una experiencia bien bonita siempre cantar en un territorio por pimera vez y más cuando es el territorio que más apoya realmente».

Para cerrar, expresó que espera volver a presentarse en nuestro país tras el Lollapalooza. «La idea es que hagamos el Lolla y eventualmente hagamos nuestro show en solitario si es que la gente nos lo permite».